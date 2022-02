El próximo martes 1 de marzo es el Dia de les Illes Balears, festivo propio de la comunidad. Es año 2022 el día no lectivo cae entre semana, por tanto, solo algunos privilegiados podrán disfrutar de un puente. A pesar de que muchos niños no tienen clase, el lunes 28 no es fiesta. El calendario laboral de las Islas solo recoge el 1 de marzo como festivo.

No obstante, la mayoría centros escolares de la Isla han asignado el lunes 28 de febrero como uno de los días que pueden elegir de libre disposición. En la mayoría de la escuelas los niños y niñas tendrán libre desde el viernes 25 de febrero hasta el miércoles 2 de marzo. El calendario laboral de 2022 fija una docena de días festivos de ámbito nacional, uno más de los que disfrutamos en 2021, y de los que solo 8 se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año. A estos días, hay que sumarles los tres días de fiesta de carácter autonómico, fijados en Baleares por el Consell de Govern. El calendario de festivos de 2022 incorpora las fiestas del 26 de diciembre y del lunes de Pascua como festivos para todas las Islas. Los festivos serán el 1 de enero, el 6 de enero, día de Reyes y el 1 de marzo, Día de les Illes Balears. La Semana Santa se celebrará los días 14 y 15 de abril, Jueves Santo y Viernes Santo, y se cerrará con la festividad del 18 de abril, Lunes de Pascua. El calendario de festivos se completa con el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen; el 12 de octubre, fiesta nacional, el 1 de noviembre, Tots Sants; el 6 de diciembre, Día de la Constitución, el 8 de diciembre, la Inmaculada, y el 26 de diciembre. El día de Navidad cae en domingo, de ahí que la fiesta se pase al lunes 26. A lo largo del año habrá cinco puentes ya que varios festivos caen en martes o jueves. El 6 de enero es martes, el 1 de marzo también es martes, igual que el 1 de noviembre y el 6 de diciembre. El 8 de diciembre cae en jueves. El 15 de agosto es lunes, por lo que será un fin de semana largo.