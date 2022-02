Que el modelo lingüístico de la futura ley educativa balear apuesta por reafirmar la normativa vigente, que fue impulsada hace veinte años por el PP, ha generado malestar dentro de Més. El socio de gobierno de Podemos y el PSIB, que gestiona Educació, garantiza su voto a favor de la ley el martes, pero que no se haya ido más allá de la legislación actual ha provocado tímidas críticas en la formación. El Moviment per l’Escola en Català amenazó el miércoles al Pacte con pedir un voto de castigo si no paralizaban la ley.