Nuevos horarios y materias, cómo se adapta la Lomloe en Baleares... a contrarreloj

Hay nervios en Educació por los retrasos del Gobierno estatal. El curso que viene las comunidades deben empezar a aplicar la Lomloe, también conocida como Ley Celaá, en los cursos impares y, de momento, el BOE sólo ha publicado el real decreto que afecta a la enseñanza de Educación Infantil. La conselleria es consciente de que la tramitación de los decretos autonómicos que deben adaptar la normativa tendrá que hacerse con carácter de urgencia, lo que significa que transcurrirán unos cinco meses hasta tener el texto definitivo. Así pues, se han iniciado ya las reuniones con directores de centro para ver cómo ir perfilando los cambios antes de empezar el curso. Las principales novedades que aportará Balears pasan por modificaciones de horarios, una apuesta por el trabajo de investigación, o la introducción de nuevas asignaturas en calidad de optativas, entre otras.

Del 5 al suficiente. El borrador nacional prevé que la Enseñanza Secundaria se despida de las notas numéricas en las actas finales de evaluación y de curso. De esta manera, tanto en Primaria como en ESO, las calificaciones irán del insuficiente al excelente, mientras que en Bachillerato se mantendrá del 0 al 10 como hasta ahora. Por otra parte, durante el curso se harán informes de valoración similares a los de Infantil donde «nada», «suficientemente» o «completamente», servirán de guía para la adquisición de conocimientos.

Dos horas menos. Si bien en 1º de Bachiller actualmente se están haciendo 32 horas a la semana (hay dos días en que las clases terminan a las 15 horas), en Balears el curso que viene pasará a tener 30 horas. De esta manera cada día los alumnos terminarán a las 14 horas y así podrán coincidir con el transporte escolar, eso sí, si es posible y hay plazas. Además, el curso de 1º de Bachiller pasará de hacer las dos horas actuales de Educación Física, a tres.

Nuevas optativas. La conselleria de Educació amplía en Balears el catálogo de asignaturas optativas de 1º a 3º de ESO y propone a los centros que ofrezcan enseñanza en:Igualdad de Género, Servicios a la Comunidad, Recursos Digitales, Consumo Responsable, Cultura Clásica o Introducción a la Filosofía (sólo para 3º). Por lo que se refiere a 4º de ESO, los alumnos podrán elegir tres asignaturas optativas de un catálogo de hasta diez, si bien cada materia necesitará de un mínimo de diez alumnos para ser impartida.

Religión o estudio. Todo lo referido a la Religión se mantendrá según la normativa estatal. Así pues, los alumnos de Secundaria tendrán la posibilidad de cursar esta materia si así lo desean pero no computará para la nota final, como ya es sabido. Por otra parte, si bien hasta ahora se ofrecía la asignatura alternativa de Valores Éticos, lo que también se conoce como ‘asignatura espejo’ desaparece. Los alumnos de ESO que no hagan Religión tendrán Atención Educativa durante esa hora, que vendrá a ser un tiempo de estudio dirigido por un profesor en el que podrán hacerse deberes, lectura asistida, talleres... Será, en definitiva, un extra académico. En el caso de Bachiller la Religión, directamente, no computará dentro del horario escolar. Así pues, quien quiera asistir a clase hará una hora más por curso y quien no tendrá la opción de irse a casa.

Trabajo de Investigación. El currículum educativo de Balears introduce una nueva enseñanza centrada en la investigación. Será en las aulas de Bachillerato y se hará con una asignatura específica. Los estudiantes harán un trabajo individual que se desarrollará en los dos cursos escolares. En 1º de Bachiller se realizará la búsqueda de información, el estudio o la validación de fuentes, entre otras posibilidades, mientras que en 2º tendrán que elaborar una memoria durante el primer trimestre y posteriormente presentar los resultados en clase.

Recuperación. Si algo ha trascendido de la Lomloe es que repetir curso será una excepcionalidad. Por eso, para poder terminar la ESO, en caso de dificultad, se pone en marcha a nivel estatal el Programa de Diversificación Curricular. Para acceder al de 3º, el alumno no estará en condiciones de promocionar 2º o 3º de ESO y el de 4º estará disponible para los que no titulen en este curso.