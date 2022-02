¿Qué documentación tengo que presentar para pasar la ITV en Mallorca? Es la pregunta que se hacen muchos conductores cada vez que tienen que pasar la inspección técnica de su vehículo, un procedimiento de vital importancia para la seguridad de todos los usuarios de la vía. Para realizar la ITV, es necesaria una documentación básica que acredite la propiedad del vehículo, y la matriculación del mismo, siendo la fecha en que se realizó ésta la que se toma en cuenta para la consideración de los plazos obligatorios que establece el decreto.

En Mallorca puede pasar la revisión técnica y pedir cita previa a través de Internet en cinco estaciones distribuidas en diferentes puntos de la Isla: en Inca, Manacor, Palma I (Polígono Son Castelló), Palma II (Can Pastilla, Son Oms) y Calvià (Magaluf). Además, para pasar el examen los conductores deben aportar cierta documentación y en 2022 los requisitos cambian, y se vuelven todavía más exigentes. Estos son los papeles que deberán llevar los conductores a su cita:

- Tarjeta de Inspección Técnica. El documento que contiene los datos básicos a nivel técnico del vehículo; y el permiso de circulación del vehículo, en caso de tenerlo, por ser el documento que verifica que el vehículo está en perfecto estado de funcionamiento y se ajusta en sus características. De no tener disponible este documento, será la propia estación de ITV la que pueda comprobarlo mediante una consulta en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico para su comprobación.

- Permiso de Circulación. Fotocopia debidamente cotejada del permiso de circulación o una nota simple de antecedentes previamente emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

- Acreditación de seguro obligatorio del vehículo. En este caso, no es necesario acudir a la cita con el justificante de pago de la póliza, ya que la estación podrá comprobar si el vehículo tiene contratado un seguro. En caso de que el vehículo no esté asegurado, la estación de ITV no podrá realizarle la inspección técnica.

- DNI/CIF del Propietario del Vehículo (sirve fotocopia).

Si no se llevan los papeles, la ITV será directamente suspendida, independientemente del estado del vehículo. No se trata de la única novedad que se encontrarán los conductores durante la revisión, ya que los técnicos examinarán el funcionamiento de los asistentes a la conducción que equipen el vehículo y se controlarán los ruidos que produzca el coche durante su marcha, aunque esta última cuestión será obligatoria a partir de 2023.