El Consell de Govern aprobará este viernes, en sesión extraordinaria, un acuerdo para eliminar el pasaporte COVID (la acreditación documental de estar vacunado, o bien haber sufrido la enfermedad dentro de los seis meses anteriores o de haberse sometido con resultado negativo a una PDIA entre las 48 y las 72 horas anteriores) para acceder a los diferentes ámbitos económicos, culturales y deportivos que se recogían en el marco de medidas extraordinarias aprobadas el pasado 29 de noviembre. También se eliminará este requisito para poder acceder al régimen de visitas y salidas en los servicios sociales de tipo residencial, viviendas supervisadas para personas mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.

En cambio, se mantendrá para los trabajadores de centros sociosanitarios y sanitarios. Estos deberán seguir presentado el documento acreditativo de vacunación o de tres pruebas negativas de coronavirus semanales para poder trabajar en los hospitales y centros sanitarios de las islas, según el acuerdo que entrará en vigor el sábado cuando se publique en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

El pasaporte también será obligatorio para viajar por la Unión Europea, aunque no lo es para hacerlo a nivel nacional. Los viajeros nacionales y los residentes en las islas no tendrán la obligación de presentar el certificado covid ni tampoco tendrán que rellenar ningún tipo de formulario. Los viajeros internacionales que pertenezcan a países en zona de riesgo de la UE deben presentar el Certificado Covid Digital de la UE, un documento que acredite la vacunación o haber superado la enfermedad dentro de los 6 meses previos al viaje. En caso de no disponer de alguno de estos documentos podrán presentar el certificado negativo de una prueba diagnóstica (PCR o TMA) realizada 72 horas antes de su llegada a las islas o un test de antígenos realizado 48 horas antes.

Los viajeros extranjeros están obligados a rellenar un formulario de control sanitario para así obtener un código QR que deberán presentar en el momento de embarcar y a su llegada a los aeropuertos o puertos.