Mucha ilusión, compañerismo y ganas de darlo todo. Así ha arrancado el Palma Talent Day en el hotel Melià Palma Marina. Se trata de la primera de las dos grandes jornadas que la compañía mallorquina hotelera organiza en Mallorca para cubrir los 1.200 trabajos que prevé necesitar de cara a este verano. Este jueves en Palma, ofrecían 300 vacantes para los siete hoteles que tienen en la capital. A ellos han postulado unas 120 personas. «Realmente necesitamos gente. El 90% de los que vienen hoy serán seguramente contratados», reconocía Javier López, director de Recursos Humanos de Melià en Baleares.

De perfiles muy variopintos, desde veinteañeros estudiantes de Turismo hasta mallorquines rondando los 50, más de 120 personas han sido citadas en tres tandas. El llucmajorer Carlos Rullan, de 50 años, ha sido de los primeros en participar y destacaba por su motivación. A pesar de que, como reconocía, los años pesan, también aportan sabiduría. Ha trabajado en bares, restaurantes y hoteles. «Lo que más me gusta es la atención con el cliente, tratar con las personas», contaba ilusionado. Ahora busca en Melià una vía para crecer en el sector: «Me haría ilusión formar parte de una empresa tan importante y de aquí, de Mallorca. Además, tiene muy buena fama en el exterior». En la misma línea se encuentra el palmesano Daniel Romero, de 44 años: «Dejé la escuela con 15 años y he estado toda la vida en la hostelería. Ahora busco un sitio para estabilizarme. A ver si aquí me dan la oportunidad», explicaba entre prueba y prueba.

Candidatos charlando entre prueba y prueba.

También han abundado los jóvenes, sobre todo, muchos estudiantes del Grado de Turismo de la UIB. «Me llegó un mail de la Universidad y me apunté sin pensármelo», contaba David Díaz, de 27 años. Sofía Miteva, estudiante de Turismo como él, agradecía la gran oportunidad que representa para ellos: «He estudiado mucha teoría, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacer prácticas. Venir aquí es una gran opción para crecer profesionalmente». Javier López, director de Recursos Humanos de Melià en Baleares, explica que lo que más valoran de los candidatos es, sobre todo, la actitud: «Buscamos gente con motivación y ganas de trabajar. Es cierto que tener un buen nivel de idiomas o una carreta profesional, pero para nosotros lo que es crucial es la motivación. Lo que más buscamos es el lado humano del candidato».

Las pruebas

Y, precisamente, esa filosofía se refleja en las actividades organizadas. No se trata de una simple entrevista de trabajo y eso se deja notar desde el principio. En total los candidatos deben de pasar por tres procesos de selección, en los que se prioriza el conocer las habilidades y aptitudes de la persona. Tras una presentación, en la que se ha explicado la larga trayectoria y los valores de la compañía mallorquina, los candidatos se han dividido en distintos grupos, entre los que han realizado un juego de rol: a algunos les ha tocado interpretar el papel de clientes y a otros, el de trabajadores. «Así vemos cómo actúan en estas situaciones», explica López.

En la segunda de las dinámicas, han tenido que relacionar frases y actitudes con imágenes y valores de la compañía. Al finalizar, se les hace una pequeña entrevista personal a cada uno, en la que se valora en qué departamento pueden encajar mejor.

Segunda de las dinámicas

Entrevista personal

Se necesitan trabajadores: 300 vacantes en Palma y 500 en Calvià

Pasado ya lo peor de la pandemia, se notan las buenas previsiones puestas para este 2022: Melià necesita solo en Palma unas 300 vacantes, sobre todo para cubrir trabajos en cocina, restauración y bar, recepción, atención al cliente, servicios técnicos y camareras de pisos. En Calvià, la cifra de vacantes aumenta hasta los 500 puestos de trabajo. Este segundo evento tendrá lugar en dos semanas. La fecha y el lugar exactos se publicarán en la web corporativa de la empresa, así como en el resto de sus redes sociales.