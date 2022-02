La Plataforma Cap Endavant Garantitzem les Pensions, la Coordinadora de Mallorca y Coespe han vuelto a convocar una concentración frente a la Tesorería de la Seguridad Social de Las Ramblas de Palma el próximo sábado a las 12:00 horas. La protesta para solicitar la mejora de lo que cobran en la actualidad en España los pensionistas ha sido convocada en todas las comunidades autónomas, por lo que los organizadores invitan a todos los ciudadanaos a acudir. «No debe faltar nadie porque, no se trata sólo de nosotros, sino del futuro de nuestros familiares». «Qué no falte nadie porque, las pensiones no son solo para nosotros, sino también para el futuro de nuestros familiares», argumentan los convocantes.

La primera pata de la reforma de las pensiones, aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, no ha logrado calmar los ánimos de las plataformas y movimientos de pensionistas españoles, que se oponen a buena parte de los cambios introducidos por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, muchos de los cuales se han pactado con los agentes sociales y venían recomendados por el Pacto de Toledo. En un comunicado conjunto, estos colectivos de jubilados expresan «el rechazo a esta nueva reforma» y, además de apoyar las iniciativas que en tal sentido se desarrollarán en los diferentes territorios, han anunciado una nueva jornada de movilización unitaria estatal para este sábado. Exigen la derogación de la ley que ha sacado adelante el ministro Escrivá y también de las anteriores reformas de 2011 y 2013, para «asegurar que el derecho a una pensión digna del sistema público que recoge el artículo 50 de la Constitución sea una realidad»