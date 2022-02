Leíamos el otro día que la vacuna contra la COVID de Pfizer para bebés de 6 meses y niños de hasta 5 años podría estar disponible este mes. Y además que Pfizer y BioNTech han solicitado a la FDA la autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el covid-19 para estos niños y niñas. Resulta paradójico que actualmente en España, se plantee que estén los niños menores de 6 años vacunados frente al COVID, mientras que frente al meningococo B, haya mucha gente sin vacunar, siendo la meningitis, una enfermedad que mata o deja secuelas importantes al niño que se infecta. No es que critiquemos el proceso de vacunación COVID-19, pero sin duda la coherencia debe ser fundamental en todo el proceso.

Y digo que: No me parece que sea prioritario ni ético (en África solo tenemos una media del 16 % de personas vacunadas) incluir a los menores de 6 años en un programa de vacunación masiva, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales como son la vacuna frente a la COVID-19, el virus y el comportamiento de los niños ante la enfermedad. Sabemos que vacunar genera un claro beneficio contra las enfermedades contagiosas en relación a la gravedad de las mismas, cómo elevada mortalidad o discapacidad y con los mínimos efectos secundarios. Y también valoramos el gran beneficio de la vacunación frente a la COVID-19, en mortalidad, en estancias en las UCI y en hospitalizaciones.

Sabemos también, que las vacunas contra el coronavirus han disminuido la mortalidad de esta enfermedad en menos de un año, protegiéndonos de manera eficaz contra el SARS-Cov-2. El papel de las vacunas frente a la COVID no disminuye de forma importante los contagios pero si la enfermedad grave. Sabemos además que los niños tienen una mortalidad y un grado de contagiosidad muy inferiores al adulto frente a la covid-19, lo cual genera una tranquilidad adicional muy importante. Sabemos que la respuesta a la vacuna de ARN mensajero en niños por encima de los 6 meses de edad tiene una eficacia parecida al grupo de 6 a 12 años. Y también que la vacunación frente a la COVID, ayuda a disminuir la tasa de COVID persistente de una forma razonable, aunque no para todos.

Sin embargo, teniendo en cuenta la razón de ser de la vacuna, la naturaleza del virus de la COVID-19 y el comportamiento del niño ante la enfermedad, no sería prioritario incluir a los menores de 6 años en un programa de vacunación masiva, vuelvo a decir. Sabemos que estaría indicada la vacunación en aquellos niños afectos de enfermedades crónicas como respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, endocrino-metabólicas (diabetes, obesidad), onco-hematológicas, renales e inmunosupresoras congénitas o adquiridas (trasplantados, reumatológicas). Sobre todo porque se ha visto que los pocos niños fallecidos corresponden a estos grupos de riesgo.

Sabemos que la población de niños en nuestro país con una edad de 0 a 6 años corresponde a un 6 % de la población total. Y sabemos que para avanzar es necesario tener respuestas claras a preguntas como: ¿De verdad es ético vacunar contra la COVID-19 a los más pequeños tal como va el ritmo de vacunación mundial?. ¿Van aceptar los padres de los niños de menos de 6 años vacunarlos? ¿Por qué además, no se plantean las nuevas vacunas sobre las diferentes variantes y no sobre la variante inicial? El esfuerzo para convencer a los padres y madres de estos niños tendrá que ser importante por parte de las instituciones sanitarias de los países altamente desarrollados, o como mínimo argumentarlo muy bien, para conseguir el cambio necesario. El ritmo de vacunación en niños de 5 a 12 años no es homogéneo en todas las CCAA y además en algunas, no supera de forma importante el 30 %.

Mientras, los países en vías de desarrollo o sin acceso a una sanidad básica no se plantean este dilema, ya que sus necesidades son mucho más urgentes con otras enfermedades contagiosas, la salubridad de las aguas de consumo humano o el acceso al alimento. Mucho tenemos que pensar antes de decidir irnos hacia una vacunación masiva en niños de 6 meses a 5 años. Mucho tenemos que avanzar en el mundo para que la prioridad se centre en la infancia, creo yo. Mucho por investigar, por hacer y por decidir. Gracias por poder llegar a estas cuestiones antes de tomar las mejores decisiones. Esperemos que a lo que lleguemos sea lo mejor para todos, incluidos naturalmente los más pequeños.