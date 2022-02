El personal docente no universitario de Baleares podrá acogerse a permisos laborales no retribuidos para cuidar a personas a su cargo que se encuentren enfermos de COVID. El Consell de Govern ha recuperado una serie de medidas extraordinarias y transitorias de conciliación que ya estuvieron vigentes a finales de 2020. Los profesores que acrediten tener una persona enferma a su cargo podrán solicitar una reducción especial de la jornada de trabajo, de carácter no retribuido, del 50% o del 100% de la jornada, por el tiempo indispensable que dure la situación de cuarentena.

Las condiciones para acogerse a esta situación son tener un hijo menos de 12 años o tener una persona que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí misma y no desarrolle ninguna actividad retribuida. En el caso de reducciones del 50 por ciento, el horario concreto en el que deba disfrutarse la reducción de jornada debe acordarse con la Dirección del centro, de forma que se concilie el derecho al disfrute de la reducción con las necesidades de atención al alumnado. Si las tareas atribuidas al docente lo permiten, podrá prestar sus servicios mediante la modalidad de teletrabajo, con autorización del director del centro, siempre que su ausencia no genere la necesidad de sustitución. El Govern balear asegura que estas medidas, aprobadas en la reunión celebrada este lunes por el Ejecutivo, responden a la evolución de la expansión de la enfermedad en Baleares en los últimos meses. El Govern considera que los permisos y licencias previstos en la ley pueden resultar insuficientes para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral ante determinadas situaciones de carácter urgente relacionadas con la COVID y por eso aprueba estas nuevas condiciones.