Baleares ha bajado este jueves de los 3.000 casos positivos de COVID-19 diarios por segunda jornada consecutiva. En concreto, la Conselleria de Salut ha notificado 2.450 infecciones; se trata de 398 menos que el día anterior. La tasa de positividad es del 32,73 por ciento. En las últimas semanas sólo se detectaban menos de 3.000 contagios diarios durante los fines de semana o festivos porque se realizan menos pruebas de diagnóstico, pero en esta ocasión ya son dos días laborales seguidos.

La incidencia acumulada a 14 días es de 3.249 casos positivos por cada 100.000 habitantes; hace una semana era de 4.136, por lo que se ha producido un descenso del 21,45 por ciento. Si se toma como referencia la incidencia acumulada a siete días (es de 1.223,7) todo apunta a que las infecciones seguirán bajando en los próximos días, ya que se trata de menos de la mitad de la de 14.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha manifestado que «el hecho de que hayamos bajado de 3.000 positivos por segundo día consecutivo significa que hemos llegado al nivel alto de la sexta ola para ya ir bajando». En este punto, ha advertido que el hecho de que «se esté estabilizando la sexta ola epidemiológicamente no implica que se esté estabilizando la capacidad de mutar del virus. Este no ha acabado de definirse. El virus sigue generando nuevas variantes». Por ello, ha considerado que las restricciones se deben quitar poco a poco «para no caer en una nueva ola demasiado pronto».

La noticia negativa viene porque se ha dado cuenta de seis muertes más con coronavirus y el total acumulada desde el inicio de la pandemia asciende a 1.127. Cabe recordar que Baleares es una de las comunidades con más exceso de mortalidad en la sexta ola. En la UCI hay 90 personas ingresadas, una más en las últimas 24 horas. En planta hay 394 pacientes, cinco más. Por su parte, Atención Primaria da cobertura a 22.809 personas; este dato se ha actualizado para aplicar los criterios de la cuarentena que entraron en vigor a finales del pasado mes de diciembre.