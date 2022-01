La Oficina Anticorrupció ha archivado la denuncia presentada por un particular por posibles irregularidades en el cobro de dietas de algunos diputados del Parlament. El informe concluye que efectivamente hubo irregularidades «de cuantía significativa» en un caso, el del exdiputado de Cs Maxo Benalal, pero constata que el Parlament ha actuado de forma correcta al exigir la devolución de 15.000 euros que cobró de manera indebida.

El Parlament ha embargado una parte del sueldo a Benalal ya que no está pagando las cantidades a las que se comprometió con el Parlament. A raíz del escándalo de las dietas, fue expulsado de Cs y esta expulsión le costó el cargo de secretario de la Mesa del Parlament. Ahora es diputado no adscrito y su puesto lo ocupa Marc Pérez-Ribas. El informe entregado por la Oficina Anticorrupció al Parlament asegura que no se desprenden más indicios constitutivos «de actuaciones irregulares», según un comunicado enviado por la Cámara balear.

Añade, además, que de los trabajos efectuados en la fase de evaluación, se constatan «errores puntuales» en el cálculos de las dietas de otros parlamentarios que se atribuyen a «errores de transcripción». La Oficina Anticorrupció ha comprobado que se imputan menos actos de los que les corresponde a al menos un diputado, lo que significa que le corresponden más dietas de las cobradas. En otro caso, la Oficina considera que el Parlament debe regularizar las asistencias. Hay una recomendación para que la intervención de la Cámara puede revisar y corregir estas incidencias en caso de que se considere oportuno.

La Mesa del Parlament tuvo conocimiento ayer de este informe, que cierra la investigación iniciada hace más de un año tras una denuncia anónima. El Parlament llegó a estudiar la posibilidad de cambiar el sistema de dietas por un pago fijo similar al que cobran los miembros del Govern, pero finalmente se mantendrá el actual sistema, si bien los diputados deben justificar ahora una parte de sus gastos, algo que antes no sucedía. La Mesa del Parlament debía abordar ayer la subida de un 2 % en el sueldo de los diputados, pero el asunto volvió a quedar pospuesto dado que no hay acuerdo entre los partidos del Pacte. Podemos anunció por sorpresa que se oponía a la subida de sueldos y sumaba sus votos a los del PP y Cs, lo que dejaba a la izquierda en minoría.