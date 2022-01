La polémica está servida una vez más con la lengua. El usuario de Twitter Pere Puigbò (@ppuigbo) denunció este fin de semana en redes sociales que sus padres se quedaron en tierra este sábado y no pudieron viajar a Finlandia a visitarle porque la aerolínea Vueling con la que tenían billete no les permitió acceder al avión al presentar un test de antígenos negativo redactado en catalán. Apuntaba, además, que con la compañía aérea Finnair eso no sucedía.

El tuit de Puigbò terminó haciéndose viral gracias a TV3, la televisión autonómica catalana, que se convirtió en altavoz de la la denuncia del catalán y que, además, aportó otros testimonios de residentes que se habían quedado en tierra con el mismo problema. Horas después, el usuario de Twitter apuntó que sus padres habían podido llegar a Finlandia, con retraso, pero con otra compañía. Bon dia Pere. Sentim l'ocorregut. En la nostra web https://t.co/gCxaXbueuA s'especifica que el certificat ha d'estar en anglès. És molt important consultar els requeriments i documentació necessaris abans del viatge per a evitar inconvenients. Salutacions — Vueling Airlines (@vueling) January 22, 2022 Por su parte, Vueling, en medio de la polémica, quiso aclarar que en su web «se especifica que el certificado debe estar en inglés», al tiempo que avisa de que «es muy importante consultar los requerimientos y documentación necesarios antes del viaje para evitar inconvenientes» como el que ha pasado esta familia, y que se hubiesen solucionado leyendo los requisitos.