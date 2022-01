Una diputada de Vox dice que no pudo dar los biberones a sus hijas en Ibiza por el pasaporte COVID

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha asegurado en redes sociales que no pudo preparar los biberones para sus hijas en el aeropuerto de Ibiza debido a que, para poder comprar agua, se le exigía mostrar el pasaporte COVID en el establecimiento. «Aeropuerto de Ibiza. No he podido hacer los biberones a mis hijas porque necesito pasaporte COVID para comprar un agua. Por supuesto, por salud pública...», censura la diputada por Baleares en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.

En Baleares es necesario mostrar el certificado de vacunación para acceder a toda la restauración y otras actividades de mayor concentración social, en una medida que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Vox se opone a la imposición del pasaporte Covid por considerarlo una medida «de control social» y no sanitaria, ya que recuerda que las personas vacunadas también pueden contagiarse y transmitir el virus. Aeropuerto de Ibiza. No he podido hacer los biberones a mis hijas porque necesito pasaporte covid para comprar un agua. Por supuesto, por salud pública... pic.twitter.com/xNI19Z4klp — Patricia de las Heras (@PatriciadlHeras) January 20, 2022 Rechazo al pasaporte COVID Esta semana por ejemplo los dirigentes del partido de Santiago Abascal anunciaron su negativa a mostrar el pasaporte Covid para acceder a la feria internacional de turismo (FITUR) que se celebra en Madrid y, en su lugar, optaron por presentar una prueba PCR o un test de antígenos negativo. «En Vox nos hemos negado a exhibir el pasaporte Covid para acceder a Ifema. Hemos exhibido un certificado que acredita que no estamos contagiados de COVID», proclamó la secretaria general del partido en el Congreso, Macarena Olona, pese a que ella ha hecho pública su vacunación contra el virus. No es el caso de otros dirigentes del partido, incluido el propio Santiago Abascal, que se han negado en varias ocasiones a revelar si se han vacunado o no, alegando que se trata de datos sanitarios de carácter privado y como defensa de la libertad de las personas a elegir sin coacciones.