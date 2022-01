El expresident José Ramon Bauzà: «A este gobierno le gusta mucho intervenir en las decisiones empresariales»

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) y expresidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha criticado desde Fitur la nueva Ley de Turismo de las Islas, así como la pretensión de limitar la llegada de cruceros a la comunidad, por sus consecuencias para la economía. «Es una ley que se centra particularmente en los hoteles y no en el sector en general. Pero no me extraña, este gobierno de Armengol ha demostrado en muchas ocasiones que el turismo le importa poco. El turismo no solamente es importante durante Fitur, es nuestro principal motor económico y requiere una dedicación completa y enfoque estratégico día tras día», ha señalado.

Bauzá ha participado este jueves en un panel de debate en el marco de la Feria Internacional del Turismo en Madrid (Fitur), 'Compartiendo Europa y América'. En su intervención, ha cargado contra las nuevas medidas de la ley, al considerar que se imponen costes adicionales y nuevas trabas burocráticas en un momento económicamente difícil. También ha criticado que se «señale» al sector hotelero balear cuando lidera los estándares medioambientales y laborales en España. «A este gobierno le gusta mucho intervenir en las decisiones empresariales, sea cual sea el coste», ha lamentado, añadiendo que «los empresarios van por delante de la legislación en muchas ocasiones, conocen su realidad financiera y no necesitan imposiciones de ningún tipo». En este sentido, ha apuntado que lo que necesitan es un acompañamiento por parte de la administración y fondos para llevar a cabo sus planes, y ha asegurado que es lo que él hizo durante su mandato en Baleares tras la crisis de 2012. Con respecto a los fondos europeos, el eurodiputado ha afirmado que hay falta de transparencia sobre cómo se están empleando y la incertidumbre que tienen los empresarios sobre la gestión que hace el Gobierno. Además, Bauzá ha criticado la pretensión de limitar la llegada de cruceros por día a Baleares, en concreto al puerto de Palma. «El hecho de convertirnos en el primer destino estratégico español que limita el turismo de cruceros nos debería de hacer reflexionar si es positivo, o es más bien negativo para la competitividad y la economía de las islas y mucho más en un contexto de pandemia», ha reflexionado.