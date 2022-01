Vox exige retirar las ayudas a entidades pancatalanistas de Baleares

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Baleares en la que propone acabar "con cualquier tipo de financiación pública a entidades, organizaciones o asociaciones que fomenten el pancatalanismo separatista". En una nota de prensa, Vox ha señalado, este miércoles, que iniciativas similares se tramitan en las cámaras autonómicas valenciana y catalana. Así, el portavoz de Vox en la Cámara balear, Jorge Campos, ha apostado por una estrategia de «subvención cero» como forma para «desmontar el entramado separatista sustentado con fondos del contribuyente».

«Es una vergüenza que entidades totalitarias nacionalistas como, por ejemplo, la Plataforma per la Llengua o la Obra Cultural Balear (OCB) reciban fondos públicos para su propaganda», ha dicho Campos, quien ha añadido que incluso en IB3, la televisión pública de Baleares, «para sembrar el odio y la división entre los españoles». Respecto a la Educación, la PNL ahonda en la necesidad de «acabar con las políticas culturales y educativas que imponen un falso relato de la Historia y mutilan nuestra lengua y cultura regional a través de la uniformización pancatalanista».

Campos ha asegurado que «eso que algunos llaman Países Catalanes no existen, no han existido nunca y no existirán, aunque desde más hace 30 años esta entelequia multisubvencionada se está imponiendo en el sistema educativo balear gracias al Partido Popular y el PSOE». De la misma manera, el Grupo Parlamentario ha solicitado el reconocimiento del Parlament de la aportación de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a la riqueza cultural balear y al conjunto de España.