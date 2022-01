La elevada contagiosidad de la nueva variante ómicron de la COVID-19 y el hecho de que muchas personas sean asintomáticas está motivando que algunas se estén vacunando sin saber que son positivas. Sin embargo, cuando se solicita cita, las autoridades sanitarias de las Islas preguntan si se está infectado en ese momento o si se presentan síntomas compatibles con la citada enfermedad. ¿Esto se hace porque puede representar algún riesgo para la salud?

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, responde que no pasa nada grave si una persona contagiada se inocula. «Una persona con síntomas leves de COVID-19 que haya obtenido una prueba positiva puede vacunarse frente al coronavirus, ya que no constituye una contraindicación. Lo normal es que no pase nada». Sin embargo, advierte que «la reacción a la vacuna puede ser algo más severa de lo normal y que se esté peor. Los síntomas y molestias serán mayores».

March precisa que lo más adecuado es esperar a haber pasado la enfermedad para inocularse. «Las personas con COVID-19 que tienen síntomas deben esperar para vacunarse hasta haberse recuperado de la enfermedad y hasta que reúnan los criterios para suspender el aislamiento». En este punto, cabe recordar que los infectados deben estar aislados en su domicilio, con la finalidad de frenar la propagación del virus. El problema radica en los asintomáticos, pero el especialista en Salud Pública ha querido dejar claro que no supone ningún riesgo grave para la salud, salvo que pueda tener una reacción mayor.

Algunas personas se están realizando test de antígenos antes de ir a vacunarse. El problema radica en que estas pruebas de diagnóstico suelen dar bastantes falsos negativos, incluso en aquellas que presentan síntomas. El especialista en Salud Pública explica que esto se debe a que, «en personas que ya han pasado la COVID-19 o están vacunadas, los síntomas pueden aparecer antes de que tengan la suficiente carga viral como para que lo detecten las PCR o el test de antígenos».