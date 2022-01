Cuca Gamarra es la portavoz del PP en el Congreso. Da por superada la crisis que se abrió con su nombramiento tras el relevo de Cayetana Álvarez de Toledo y está convencida de que el PP gobernará en Balears y en España.

Su oposición en el Congreso es durísima. No a todo.

—No es así. Es una oposición contundente ante el peor Gobierno posible en un momento muy difícil. El PP ha planteado muchos pactos de Estado y solo hemos recibido rechazo.

¿Qué es lo que se está haciendo mal en la pandemia?

—El Gobierno llega siempre tarde, negando la realidad y dejando solas a las comunidades autónomas. Hay falta de liderazgo y no se ha asumido la responsabilidad que sí han ejercido los presidentes de otros países. Llevamos seis olas y quien ha faltado siempre ha sido el presidente del Gobierno. Tenemos un presidente débil que abdicó de sus funciones. Necesitamos vacunas, pero también instrumentos que den seguridad jurídica.

Usted ha pedido la dimisión de Alberto Garzón, no el cese. ¿Es porque el presidente no puede cesar al ministro?

—Si tenemos un presidente que no puede cesar a unos de sus ministros, este es un presidente débil. Está reo de una parte del Gobierno para mantener su tranquilidad en La Moncloa. Los perjudicados somos los españoles que tenemos a un incompetente al frente de un Ministerio vacío de competencias que solo genera polémicas. Además no estamos en un momento económico como para mantener ministerios inútiles.

Ha anunciado que el REB será una prioridad. Ahí se ve la mano de Marga Prohens.

—Marga Prohens tiene un papel esencial en el partido y eso hace que la política de Balears esté muy presente. Eso se debe a su peso político.

Prohens ha sido muy contundente con el caso de las menores abusadas en Balears, pero ahora ha surgido un caso similar en Madrid. ¿Se tendrá la misma contundencia?

—Prohens es una persona muy sensibilizada con las injusticias. No se va a callar nunca y siempre exige responsabilidades. Eso es lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo en Balears y en otros sitios donde no se asuman responsabilidades. Pero es que son situaciones muy diferentes porque, desde el minuto uno, la comunidad de Madrid ha dado explicaciones, comparece en la Asamblea de Madrid, colabora de forma activa con la policía y se persona para proteger a las menores. Hay una diferencia enorme entre mirar hacia otro lado, que es lo que ha hecho Armengol, o dar explicaciones.

Las encuestas les dan la victoria, pero dicen que no les basta.

—Estamos en el camino correcto porque hemos pasado de 66 diputados en las primeras elecciones de 2019 a las encuestas que nos sitúan por encima de los 100. Avanzamos y seguiremos creciendo porque cada vez empatizamos más con los españoles. Uniendo todo el voto de centro derecha podemos alcanzarlo. Estamos a mitad de camino en ese cambio de ciclo.

Habla de unión, pero desde fuera se percibe la división en el PP de Madrid.

—El PP es un partido muy plural, pero de unidad. No caben divisiones y todos vamos en la misma dirección.

¿Tienen encuestas de cómo pueden ir las cosas en Baleares ?

—En Baleares sabemos que va a haber un cambio de ciclo político y estoy segura de que Marga Prohens va a ser la próxima presidenta.