La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha pedido a Francina Armengol que se distancie «del sanchismo» y apoye la aprobación de REB en la Cámara Alta porque considera que la presidenta «ha primado las siglas a las islas». Gamarra participa en Palma en la reunión del consejo de dirección del Grupo Parlamentario Popular, a la que también asiste la vicepresidenta del Congreso Ana Pastor y otros diputados del PP.

La portavoz 'popular' ha anunciado que pedirán que el Congreso tramite el REB en el próximo periodo de sesiones con el fin de que pueda entrar en vigor este mismo año y ha lamentado que el PSOE haya abandonado el consenso de todas las formaciones con respecto a este asunto. «Esperamos que Armengol sea capaz de distanciarse del sanchismo y apoye lo que las islas necesitan», ha señalado Gamarra, que ha confiado que en la presidenta abandone el «seguidismo» al presidente del Gobierno. «Armengol ha decidido que por delante de las islas están las siglas y Pedro Sánchez», ha añadido.

La expresidenta del Congreso, Ana Pastor; la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra y la líder del partido en Baleares, Marga Prohens, en rueda de prensa este jueves. Foto: J. Morey.

Gamarra también ha anunciado que presentarán propuestas en el Congreso para recuperar los convenios de inversiones en infraestructuras que no figuran en los Presupuestos, además de una proposición de ley para mejorar el plus de residencia de los funcionarios del Estado en las Islas.

«Buscamos que los funcionarios del Estado tengan una insularidad digna para garantizar la igualdad de todos los funcionarios en España: no son privilegios sino la compensación a los perjuicios de la insularidad», ha dicho. Con respecto al sistema de financiación, la dirigente 'popular' ha afirmado que Pedro Sánchez es «reo» de sus socios de investidura y se ha mostrado convencida de que el Gobierno será incapaz de presentar una propuesta conjunta ya que se verá obligado a pactar de forma bilateral con la Generalitat de Catalunya. Ha asegurado que el PP sí tiene un modelo de país «que vertebra España» y que combina la singularidad de cada territorio con las garantías de igualdad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

«Nuestros presidentes autonómicos no compiten entre ellos ni se enfrentan a los españoles que viven en diferentes comunidades. Defiende a sus territorios, pero desde un modelo de país», ha señalado. «Este Gobierno Frankesntein crea desigualdades y agravios en base a negociaciones parlamentarios que tiene detrás de negociaciones presupuestarias», ha añadido Gamarra. «El PSOE no está en disposición de hacer este ejercicio porque es reo de sus socios de investidura y es incapaz de romper esas alianzas que crean agravios entre comunidades», ha dicho.

La representante del PP ha insistido en pedir la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus «ataques» a la ganadería. «Garzón no está a la altura de ocupar un Ministerio y parte del Gobierno le reprochan sus declaraciones, pero permanece al frente de unas competencias que no debería ocupar», según Gamarra. La portavoz del PP en el Congreso de Diputados también ha criticado al Gobierno porque aún no haya aprobado un precio límite para los test de antígenos. «Tenemos un Gobierno que llega tarde, mal y nunca, porque acaba de descubrir que el precio de los test está disparado y es un producto de primera necesidad», ha dicho.

Gamarra se ha preguntado cuánto dinero se habrían ahorrado los españoles si la limitación de precios se hubiera aprobado antes de Navidades, como pidió el PP, y defendió que los test se vendan en la farmacia a un precio de 2 euros. Gamarra ha anunciado que el PP votará en contra de la «contrarreforma» laboral. «El PP no puede apoyar algo que deja sin efecto lo que impulsamos en 2012 y que ha sido clave para crear empleo y para el desarrollo de los ERTE», ha asegurado. «No renunciamos a que la sociedad tenga alternativa en un momento de destrucción de empleo como el actual porque se pueden hacer reformas que garanticen más creación de empleo y más competitividad», ha opinado.