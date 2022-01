Relativa normalidad en el retorno a las aulas tras las vacaciones navideñas. La expansión de contagios en la sociedad se ha trasladado a los centros educativos tras unas semanas de contactos familiares y sociales, si bien los porcentajes de incidencia en la enseñanza siguen siendo muy inferiores a los generales. No obstante, se extiende en todo el sector educativo un cierto temor a que los contagios continúen proliferando durante las próximas semanas, lo que podría complicar aún más las tramitaciones de bajas y sustituciones, que empiezan a ser problemáticas. Así, la Conselleria d’Educació comunicó ayer que 300 docentes de la enseñanza pública están de baja por la COVID, la inmensa mayoría por ser positivos, aunque también los hay por ser contacto estrecho y no estar vacunados.

El porcentaje de docentes públicos afectados por la COVID es muy bajo, de tan sólo el 1,8 % de un colectivo de unos 16.000 profesionales, cuando, a nivel estatal, el sindicato CCOO calculó ayer que la incidencia oscila entre el 4 y el 6 %. Según la Conselleria, el mayor impacto se da en Infantil y Primaria, que concentraría 255 de las bajas de docentes públicos. Por islas, Mallorca registraría 240 bajas y habría 47 en Eivissa, 9 en Menorca y 4 en Formentera. El mismo departamento autonómico anunció este lunes que su grupo de docentes para sustituciones rápidas en Infantil y Primaria se ha incrementado en 20, pasando de 60 a 80. En el inicio de curso, este colectivo de sustituciones rápidas estaba compuesto por 30 maestros, siendo duplicado hace unos días. Ayer mismo se decidió incrementarlo hasta 80. Los 60 disponibles hace unos días ya se han incorporado. No se descartan nuevos incrementos según las necesidades de los centros.

En lo que se refiere a Secundaria (institutos), para cubrir las bajas se está recurriendo a la bolsa de interinos y a la reorganización de los propios centros a través del profesorado de guardia. La Conselleria reconoce que «las próximas semanas pueden ser complicadas, pero, teniendo en cuenta el impacto actual de la pandemia en todos los ámbitos, el número de bajas docentes por ahora es asumible. Los contagios en los centros no llegan al 4 % del total, pero debe más vacunaciones entre 5 y 11 años, que a día 3 de enero eran sólo del 16 %. Esperamos que a finales de febrero casi todo el alumnado esté vacunado».

En la concertada hay problemas en la gestión de bajas y sustituciones. Llúcia Salleras, presidenta de Escola Catòlica, declaró que «las bajas tardan días en confirmarse por la saturación en Infocovid y los centros de salud. Ahora se están gestionando bajas que fueron comunicadas el 1 de enero y resulta muy complicado tramitar sustituciones y contrataciones Si los contagios van a más, no sabemos cómo gestionaremos esta situación. En casos puntuales, siempre hemos dispuesto de una bolsa de currículums por especialidades. Y si son sustituciones programadas, no hay ningún problema, pero si son sistemáticas y no programadas, como ahora, la situación es un poco caótica. Estamos preocupados, tenemos dudas y esperamos soluciones de la Conselleria».

Joana Maria Mas, presidenta de la Associació de Directors d’Infantil i Primària de Mallorca, también destacó «la demora de Infocovid en gestionar las bajas, lo que a su vez supone un problema para las sustituciones. En los alumnos hay un goteo de positivos y hoy –ayer para el lector– ya hemos tenido que llamar a familias para que vinieran a buscar a sus hijos porque presentaban síntomas».

Joan Ramon Xamena, presidente de la Associació de Directors de Secundària de Mallorca, indicó que «toda la sociedad se ha relajado, cuando debemos actuar correctamente en todo momento. Hay complicaciones en las bajas y existe cierto miedo e inquietud por lo que pueda pasar en las próximas semanas. Quiero recordar que a principios de curso había colectivos que no querían que los alumnos llevaran mascarilla en el patio, pero también quiero recordar que los centros educativos han demostrado ser el espacio más seguro de toda la sociedad». Xamena añadió que en los centros faltan filtros y purificadores de aire.