La mayoría de propietarios descarta aplicar la subida del IPC en el alquiler

Los precios de los alquileres se mantienen estables en Balears por ahora, pese a que los contratos pueden incluir, por ley, la subida del Índice de Precios del Consumo (IPC) a principio de año. A falta de conocer el dato definitivo de diciembre, todo apunta a un aumento de los precios próximo al 7 % ya que el indicador adelantado para el conjunto de España se situó en el 6,7 % en el último mes del año. Este aumento de los precios, motivado sobre todo por el encarecimiento del coste de la energía y los carburantes, ya se ha trasladado al resto de bienes de consumo. En caso de aplicarse a los alquileres, el aumento sería significativo, pues la subida del IPC de los últimos meses es la más elevada desde principios de los años noventa. Sin embargo, la mayoría de propietarios de Balears declinan esta opción, según indicó la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Balears, Natalia Bueno.

Estabilidad

De acuerdo con los cálculos que maneja, solo en torno a un tercio de los propietarios han optado por aplicar la subida del IPC a los contratos de alquiler vigentes. Eso sí, este aumento de los precios solo se ha registrado en los alquileres más bajos, es decir, los que se sitúan entre los 600 y 700 euros, «siempre que el inquilino pueda asumirlo», en palabras de Bueno. En este sentido, añadió que el propietario ha tenido en cuenta la situación laboral del arrendatario y que, por tanto, no esté afectado por una suspensión temporal de empleo (ERTE). Por contra, la mayoría de propietarios optan por mantener los precios siempre que «cobren de forma puntual y no tengan problemas con el inquilino», detalló Bueno. La presidenta de los API explicó que los arrendadores buscan estabilidad.

En cuanto a la situación del mercado inmobiliario, aseguró que en este momento los precios se mantienen estables, tanto de alquiler como de compraventa. Esto se debe, especialmente, a que la demanda no ha sufrido grandes fluctuaciones y que más bien ha evolucionado a la baja, en línea con la presión demográfica. «No hay un gran ‘boom’ de demanda ya que en el último año Balears ha perdido población», admitió Bueno.

Con todo, firmar un nuevo contrato de alquiler no es fácil en las Islas. «Los ciudadanos que optan por esta opción es porque no pueden comprar, pero no están exentos de dificultades ya que deben presentar garantías de solvencia», recordó la presidenta de los API. Sobre esta cuestión, añadió que muchos trabajadores de Balears solo encadenan contratos temporales, lo que les dificulta cada vez más poder acceder a un alquiler con todos los requerimientos.