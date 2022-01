La Conselleria de Salut ha notificado este domingo 822 contagios de coronavirus, 696 menos que la jornada anterior. Cabe precisar que esta cifra es tan baja porque en las jornadas festivas se realizan menos pruebas de diagnóstico, por lo que se espera que a partir del próximo martes las cifras de casos positivos vuelvan a incrementarse en Baleares. La tasa de positividad es del 23,53 por ciento, lo que indica que hay transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias señalan que este indicador no debe superar el cinco por ciento para tener el virus bajo control.

La Conselleria de Salut no ha dado conocer este domingo datos de fallecidos con COVID-19, ni tampoco de la presión asistencial. Este pasado viernes -ultimo día que se proporcionó esta información- había 61 pacientes en la UCI, 235 en planta y 22.712 se encontraban bajo la cobertura de Atención Primaria. La incidencia acumulada a 14 días era de 1.574,2 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

La Conselleria de Salut prevé que se detecten entre 3.000 y 4.000 casos diarios de COVID-19 la próxima semana en Baleares, según ha manifestado el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz. Se trata de una extrapolación de los datos actuales que ha realizado el profesor de Matemáticas de la UIB, Daniel Ruiz, y que ha sido calificada como posible por parte de Arranz. Esto se debe a que la variante ómicron es mucho más contagiosa.

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas ha precisado que muchos casos no llegan a ser detectados, ya que hay personas asintomáticas que desconocen que tienen la enfermedad. No obstante, ha matizado que estos días hay muchas personas que se están realizando test de antígenos antes de reunirse con sus familiares y amigos. También ha advertido que este incremento de contagios se verá reflejado en los hospitales y en Atención Primaria. Aunque esta nueva variante es menos virulenta y la vacuna ha contribuido a disminuir los síntomas, el hecho de que los contagios se hayan multiplicado de forma exponencial se traduce en un incremento de la presión asistencial, aunque no en las mismas proporciones que hace un año.