La pandemia de COVID-19 sigue marcando nuestras vidas, pero hay un abismo entre el mes de diciembre de 2020 y el de 2021. La variante ómicron y la vacuna contra el coronavirus han supuesto un antes y un después; se puede resumir en que casi se han triplicado los contagios, pero las defunciones han descendido un 60 por ciento. El profesor de Matemáticas de la UIB, Daniel Ruiz, ha recordado que en diciembre de 2020 se detectaron 11.707 casos positivos de COVID-19, mientras que en el mismo mes de 2021 se han contabilizado 24.060, falta incluir los días 30 y 31; todo apunta a que se rozarán los 30.000 contagios.

Si se comparan los contagios de todo 2020 con los de 2021, se puede decir que en este último ejercicio casi se han doblado respecto al anterior. En concreto, en 2021 se detectaron 40.651 casos positivos de COVID-19 mientras que en 2021, a falta de incluir los datos de dos días, ya van 80.928. Sin embargo, Ruiz ha precisado que esta comparación no es del todo acertada puesto que al inicio de la pandemia no se realizaban todas las pruebas de diagnóstico necesarias porque prácticamente no había y se limitaban a los casos más graves. Por ello, lo más ajustado es comprar los dos meses de diciembre.

Los datos también ponen de manifiesto que la aparición de ómicron -a finales del mes de noviembre- ha disparado las infecciones, ya que en noviembre de 2020 había más contagios (se notificaron 5.627) que en el mismo mes de 2021 (fueron 4.852). Sin embargo, la nueva variante es mucho más contagiosa y en diciembre las infecciones se han disparado. Aunque en un principio cundió el pánico, con el tiempo está constatando que ómicron es menos virulenta; aunque los expertos piden prudencia para ver su evolución. El citado doctor en Matemáticas ha resumido que en la última semana de diciembre las hospitalizaciones en planta han bajado más de un 20 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en el caso de la UCI se han reducido entre un 5 y un 10 por ciento.

La vacuna marca un hito

Ruiz ha explicado que esta diferencia se debe a dos factores: la vacuna y que la variante ómicron es menos virulenta. Sin lugar a dudas, el suero protector ha marcado un antes y un después en la pandemia, especialmente en el caso de las muertes. Si se toma como referencia diciembre de 2020 con el mismo periodo de 2021, los óbitos han descendido un 61,96 por ciento, ya que en el último mes de 2020 se contabilizaron 92 decesos, frente a los 35 de este periodo, a la espera de contabilizar dos días. Al final de esta noticia puede consultar una tabla con los fallecidos por meses. No obstante, cabe precisar que suele ser habitual que el Govern haga revisiones por lo que esta cifra podría verse incrementada. Aún así, habrán fallecido muchas menos personas con COVID, pese a que hay el triple de contagios; la letalidad ha descendido drásticamente. Cabe precisar que el 82,41 por ciento de la población diana de las Islas ya cuenta con la pauta completa de vacunación.

Si se suman el total de decesos registrados en 2020 y en 2021 la cifra es muy similar. En el primer año de la pandemia fueron 545, mientras que en el segundo (a falta de dos días) se han registrado 521. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 2020 la pandemia se empezó a cobrar vidas en marzo y que la vacuna no se generalizó hasta el verano de 2021, por lo que sus efectos hasta esa fecha eran muy limitados.

El doctor en Matemáticas también ha insistido en la importancia de inyectarse la dosis de refuerzo de la vacuna, ya que se ha demostrado que con el paso del tiempo van perdiendo efectividad. Entre los mayores de 70 años ya la tiene más del 80 por ciento, pero en el caso de las personas con edades comprendidas entre los 60 y 69 años sólo se supera el 50 por ciento. Ruiz ha animado a estas personas a inocularse para estar más protegidos frente al virus.