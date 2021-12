El Govern balear descarta implantar nuevas restricciones de cara a Nochevieja, menos aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) autorizara la ampliación del certificado COVID-19 a partir de este miércoles en toda la restauración, independientemente de su capacidad, y otros espacios donde se puedan dar más concentraciones de personas. El gran aumento de casos de coronavirus situó ya a finales de la pasada semana a Mallorca, Menorca e Ibiza en nivel 3 de alerta, y, ante esto, el Ejecutivo ya tenía diseñado escenarios en los que ampliar la exigencia del pasaporte, y garantizar así espacios más seguros. Baleares confía en esta herramienta para controlar la situación sin tener que poner en marcha más restricciones. No obstante, sí se activará un plan especial en Fin de Año para controlar que se cumple la normativa en aquellos lugares en los que se espera más aglomeraciones. En principio, el Govern no volverá a reunirse hasta el día 3 de enero para revisar la situación.

De cara a una Nochevieja segura, y a fin de que no vuelva a repetirse el descontrol vivido en algunos locales de Mallorca en Nochebuena y Navidad, el Govern pidió mayor compromiso al sector del ocio nocturno en el cumplimiento de las medidas establecidas, como son la petición del pasaporte, velar por el uso de mascarilla, la distancias de seguridad... Contundente el Ejecutivo anunció a principio de semana sanciones para los infractores y advirtió a la patronal de que no dudaría en cerrar el sector si no se acataba de manera escrupulosa la norma. Dado el avance creciente de los contagios, algunos, como BCM y Titos, optaron por cancelar las fiestas que tenían previstas para el día 31 de diciembre y 1 de enero. El resto de locales estarán sujetos a vigilancia y posibles inspecciones.

Macrofiestas

En este contexto, cinco macrofiestas en distintos puntos de Mallorca ya han vendido 6.000 entradas para Nochevieja. Son eventos ya programados en los municipios de Palma, Bunyola y Alcúdia. A estas, hay que sumarles las fiestas que están organizando salas como Es Gremi o Lunita. El Govern teme que en estos eventos se repitan imágenes como las que se difundieron hace unos días, pero los empresarios de estos espacio aseguran que serán seguro y que se ha reforzado el personal para garantizar que se cumple con lo exigido.

En la Part Forana la Guardia Civil trabajará en coordinación con las policías locales. Las de Palma y Calvià ya han anunciado un operativo de vigilancia para controlar el cumplimiento de toda la normativa que, en el caso de Calvià, se realizará en coordinación con la Guardia Civil. En las últimas horas se han reunido ambos cuerpos para terminar de perfilar el dispositivo ante los excesos.

Otros territorios

El Govern ya era partidario, antes de la actual ola de coronavirus, de ampliar la exigencia del pasaporte COVID antes de volver a implantar restricciones sociales o de aforo en los diferentes sectores económicos. No obstante, en otras comunidades autónomas, donde la exigencia del pasaporte no está tan extendida, ya se han implantado toques de queda nocturno o han adelantado el cierre nocturno de la hostelería o el ocio.

Baleares se enfrenta a cifras de contagios diarios inéditas en la pandemia, este miércoles se notificó el número más elevado de positivos detectados en un único día. Ómicron avanza veloz en la comunidad, donde ya es la variante dominante, lo que está tensionando en estos momentos la Atención Primaria con récord de pacientes con infección activa. Pero, por contra de lo que ocurría en olas anteriores, eso no está teniendo un impacto grave en los hospitales, donde la situación es de cierta estabilidad, según reconocía este miércoles Salut.

Con el nuevo aval del TSJIB, el Govern también autorización para que el certificado pueda exigirse en gimnasios y cualquier actividad cultural, con independencia de que se consuma algo o no. Prácticamente ningún ámbito en el que haya una reunión amplia de personas queda exento. La nueva regulación también afecta a fiestas y concentraciones populares: nada de foguerons y las cabalgatas de reyes deberán tener espacio de seguridad suficiente. También implica que fiestas multitudinarias se tengan que celebrar en espacios acotados y con control de espacio.