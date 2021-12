Esta Nochebuena vuelve la mascarilla obligatoria por la calle. Es la medida más destacada que anunció el presidente Sánchez este miércoles para intentar frenar la ola de contagios de esta sexta ola. El 26 de junio de 2021 los españoles volvieron a verse las caras tras casi un año con la medida en vigor. Ahora, 181 días después y al inicio de las fiestas navideñas, toca volverse a tapar la sonrisa por la calle. Una medida, que está siendo muy polémica por su dudosa eficacia, tanto por parte de los expertos científicos como de los propios ciudadanos.

En Palma este viernes, primer día de obligatoriedad, casi todos los transeúntes la llevaban, aunque algún despistado aún no se había enterado de la medida: «Menos mal que me lo has dicho, sabía que nos la tendríamos que volver a poner, pero no me había quedado claro cuándo», confesaba Tomeu Mesquida, vecino de la capital de 35 años, que ultimaba a primera hora las últimas compras navideñas y que ha sido sorprendido sin mascarilla por la calle.

Ultimando regalos, también hay quien se rebela a su uso: «Al entrar en las tiendas me la pongo, pero en la calle no la llevo. Al aire libre dicen que es muy difícil contagiarse y estando casi todos vacunados… Me parece totalmente ineficaz, un intento por parecer que hacen algo pero sin hacer nada», criticaba duramente O.M., un palmesano de 57 años. Por su parte, David, de 17 años, nunca se la ha llegado a quitar por la calle, aunque considera que «hay otras medidas más efectivas de esta. El verdadero problema está en los interiores». Sin embargo, Cati Riera apelaba a la «responsabilidad»: «Soy la primera a la que no le gusta, pero si nos lo dicen será por algo. Hay que cumplir y ser responsables». Pese a las numerosas reticencias, por lo general, se han visto más mascarillas de lo habitual en días anteriores. «La verdad que estoy sorprendido. Pensaba que la gente pasaría pero la mayoría está cumpliendo», decía gratamente Jaume.

¿Cuándo es obligatorio llevarla?

Además de desacuerdo, la vuelta de la mascarilla ha generado mucha confusión. Por norma general, al aire libre toca, a partir de este 24 de diciembre, ponerse la mascarilla. La norma contempla solo cuatro excepciones:

Al hacer deporte al aire libre En paseos al aire libre cuando se vaya solo o con algún familiar o amigo, siempre manteniendo la distancia de metro y medio. Al estar en entornos naturales, como playas o bosques con la familia o con amigos -pero manteniendo con estos últimos la distancia de seguridad de metro y medio-. Al estar al aire libre solo o con el núcleo familiar

Cabe recordar que sigue siendo obligatorio usarla en espacios interiores y en lugares muy concurridos cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. Este jueves, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la mascarilla en exteriores será obligatoria «el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica».