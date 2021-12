9993 casos el pasado domingo.

10 CCAA tienen más de 600 casos / 100.000 habitantes en 14 días

España y su evolución desde el día 1 de diciembre al día 20 de diciembre:

Incidencia Acumulada: de 217 / 100.000 a 609 / 100.000

Pacientes ingresados en el hospital: de 3957 a 7501

Pacientes ingresados en la UCI: de 741 a 1442.

Y la realidad es que tenemos un pico de la sexta ola que supera al de la quinta.

Estamos en un momento delicado en la pandemia con un incremento del número de contagios que hace subir la incidencia acumulada día a día.

Yo al inicio pensaba que lo ideal era insistir en tomar medidas que ayuden a parar el incremento de contagios basadas en:

- V (Ventilación)

- M (Mascarillas)

- V (Vacunación, con primera dosis a los no vacunados, tercera dosis a los mayores de 40 años y a maestros y profesorado, además de cuidadoras, más vacuna en la infancia, además de todas las personas de más de 5 años con enfermedades crónicas)

- Pasaporte covid

- Teletrabajo

- No comidas de trabajo

- Comidas navideñas de uno o máximo dos grupos burbuja

- Test de antígenos previó a las comidas navideñas sabiendo que tienen una sensibilidad muy elevada pero cuando se realizan de forma repetida: hacerlos un día aislado no es tan eficaz (puede haber cambiado al día siguiente) si es negativo pero tienes síntomas o eres contacto, no te fíes.

- Evitar lugares concurridos

Se trataba de poner barreras diversas todas necesarias pero no suficientes al virus. Y todo ello con responsabilidad individual y responsabilidad de las autoridades. Pero las cosas día a día empeoran y hay que plantearse nuevas medidas que ayuden a bajar el importante aumento del número de contagios que tenemos en estos momentos y que probablemente se irá incrementando en los próximos días y semanas.

Para conseguirlo hay que plantearse si es el momento de:

⁃ Cerrar el ocio nocturno

⁃ Poner límites de número de personas en el interior de bares y restaurantes, fomentando mayor presencia en el exterior de los mismos

⁃ Poner en marcha el toque de queda

⁃ Poner límite de personas en los encuentros en sitios públicos (bares, restaurantes,…)

⁃ Teletrabajo desde el sector público autonómico, local y central

⁃ Limitar el porcentaje de número de personas en comercios, gimnasios y actividades culturales

Todo ello podría ayudar a disminuir este gran incremento de contagios que empezó con el black friday, siguió con el puente de la Constitución y seguirá con las fiestas navideñas. Las restricciones más contundentes han llegado pidiendo pista ante la situación que tenemos. Complicado lo tenemos.