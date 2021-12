Baleares sacará a oposición 796 plazas de docentes en 2022

La Mesa Sectorial de Educación ha sido informada este miércoles sobre el cambio en el número de plazas que formarán la oferta de oposiciones de 2022, que finalmente serán un total de 796. Según ha explicado este miércoles el Govern en nota de prensa, después de consultar al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a los servicios jurídicos, y tener en cuenta las propuestas sindicales, se ha considerado oportuno no incluir las plazas de reposición correspondientes a 2021. De este modo, no se tienen en cuenta las 384 plazas de este año, que se incorporarán a convocatorias posteriores. Así, se ofrecerán 796 plazas de las tasas de reposición de los años 2018, 2019 y 2020 y se dejan sin convocar las 384 de la tasa de reposición del año 2021.

«Mientras se está a la espera de conocer como se desarrollará la nueva normativa para la reducción de la temporalidad en las plazas públicas en el caso concreto de educación, se ha considerado imprescindible no dejar perder ninguna plaza y convocar las plazas correspondientes a las tasas de reposición antes mencionadas», han añadido. Por su parte, la convocatoria de interinos para el curso 2022-2023 se mantiene sin ninguna modificación significativa respecto a la del curso anterior. El plazo de presentación de solicitudes será del 25 de enero al 23 de marzo a través de trámite telemático.

Prórroga del permiso COVID

Por otro lado, también se ha informado a la Mesa de la prórroga del permiso COVID, que podrá solicitar el personal docente no universitario que tenga que cuidar a una persona con la que conviva y que haya sido obligada a estar en cuarentena por motivo de la COVID-19 o procurarle atención directa. En esta categoría se incluyen los hijos menores de 12 años y personas que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueden valerse por sí mismas y no desarrollan ninguna actividad retribuida. Para estos casos, la Conselleria posibilita solicitar una reducción especial de la jornada de trabajo, de carácter no retribuido, del 50 o del 100 por cien de la jornada, por el tiempo indispensable que dure la situación de cuarentena.

Medidas del II Plan Integral de Formación Profesional

En cuanto a las medidas que formarán parte del II Plan Integral de Formación Profesional 2022-2025, también han sido expuestas y debatidas en la Mesa de Diálogo Social. En este sentido, se ha decidido que los representantes sindicales podrán presentar propuestas al II Plan hasta el 15 de enero y, posteriormente, se convocará una mesa técnica específica sobre este tema. Se prevé que el II Plan se pueda presentar el primer trimestre de 2022 y continúa con las líneas de promoción y ampliación de la formación profesional que se establecieron en el primer Plan, que se aplicó desde 2018 a 2021. La nueva planificación incorporará las directrices de la ley estatal y las propuestas de impulso del FP previstas a través de los fondos europeos.