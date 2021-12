Algunos padres optan por avanzar el inicio de las vacaciones escolares

A poco más de dos días para que comiencen las vacaciones escolares y con un repunte de casos entre la población escolar, en la Isla se están dando casos de padres que han optado por no llevar a clase a sus hijos por resfriado o con el fin de evitar contagios que podrían truncar los planes de reuniones familiares y viajes para estas fiestas. Tal y como confirmó Cristina Conti, vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Pares i Mares (FAPA), «estamos oyendo comentarios en este sentido y tiene su lógica, ya que quedan tres días para que empiecen las vacaciones navideñas».

Conti confirmó el incremento de contagios entre alumnos de Infantil y Primaria, que precisamente aún no están vacunados, y reveló «el confinamiento de aulas enteras por la presencia de dos o más positivos». La vicepresidenta de FAPA advirtió que «no es nada alarmante y hay que empatizar con las familias. Eso sí, las escuelas son seguras y los contagios se están dando fuera de las aulas».

Por su parte, fuentes de la Asociación de Padres y Madres del colegio Pius XII, señalaron que «las normas son más laxas estos días respecto al resto del curso. Se acercan las vacaciones y no hay tanta carga lectiva, por lo que el centro da esta opción a los padres. En general hay bastante normalidad pero hay dudas con alumnos que a lo mejor están resfriados». Desde la Conselleria d’Educació señalaron que «los datos epidemiológicos y de baja transmisión en los centros educativos no justifican la recomendación de no ir a clase. La incidencia que tenemos es la logica con la que hay en general. Los centros mantienen las medidas de prevención y la transmisión sigue siendo muy baja. Los contagios en su inmensa mayoría son externos».

Al alza

Mientras tanto, los contagios en los centros educativos siguen al alza. En la semana del 11 al 17 de diciembre se detectaron 676 positivos entre el alumnado, lo que representa un máximo en una semana. El 75,4 por ciento corresponden a Infantil y Primaria, cursos en los que los estudiantes no están vacunados. Desde el Govern destacaron que la mayoría se contagió fuera del centro, puesto que gran parte de los estudios de contacto en los colegios fueron negativos. También aumentaron los contagios entre el profesorado, con 44 positivos. Un total de 2.423 alumnos y 124 grupos escolares inició cuarentena, de los que el 91 por ciento son de Infantil y Primaria.