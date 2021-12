Llega la Navidad, la época por excelencia de comidas, cenas y reencuentros familiares. Este 2021 lo hace en plena sexta ola de coronavirus en toda España, por eso son muchos los que quieren acudir a los encuentros con la máxima seguridad y no poner en peligro a sus seres más queridos. Si bien es cierto que para acudir a la casa de un familiar no van a pedir el certificado covid, son muchas las familias que han optado por hacerse un test de antígenos antes de la cena de Nochebuena. Pero, ¿son fiables? ¿cuándo es el mejor momento para hacérselo?

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha pedido a los europeos que «sean precavidos» durante Navidad, así como que se realicen un test de antígenos o una PCR antes de las reuniones sociales con motivo de estas fiestas. Desde la institución sanitaria recomiendan a los ciudadanos «utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que nos ayudan a controlar el virus y a mantener a la gente a salvo». Estas son distancia social, mascarilla y ventilación.

¿Es conveniente hacerme un test antes de la cena?

Aunque hacerse un test de antígenos puede generar una falsa sensación de seguridad, es recomendable que aquellos que vayan a estar horas en un espacio cerrado con personas vulnerables (con defensas bajas, avanzada edad, múltiples patologías...) se hagan una prueba. Aun así, cabe recordar que aunque el resultado del test sea negativo puede haber falsos negativos y, por tanto, todos los invitados de la cena deben llevar la mascarilla puesta siempre que no estén comiendo.

¿Cuándo me hago el test?

Es recomendable hacerse la prueba lo más próximo al momento de la cena posible. No se lo hagan una vez llegado al lugar del encuentro, eso no tendría sentido, pero si lo tiene hacérselo justo antes de ir a la cena. En caso de que sea negativo lo recomendable es irse de casa a la cena directo, sin pasar por ningún otro lugar en el que pueda contagiarse y ampliar el circulo. Muchos se preguntan si es necesario realizarse el test cada vez que acuden a una cena o comida con personas distintas, la recomendación sería que sí. Sin embargo, el repunte de contagios ha provocado que muchas farmacias se queden sin suministros y esto no vaya a ser posible, por ello desde Salut recomiendan mascarilla FFP2 y ventilación.

¿Qué tipo de test me hago?

La opción más recomendada son los test de antígenos ya que por precio, rapidez y comodidad son los más indicados para este tipo de encuentros. Pueden comprarse en las farmacias por un precio de entre 5 y 8 euros, se hacen en casa y tienen una fiabilidad muy elevada. Sin bien es cierto que una PCR es todavía más fiable, pero el resultado tarda horas y debe analizarse en un laboratorio. El test que nunca debe hacerse es el de anticuerpos, el de la gota de sangre, ya que no nos servirá para saber si estás contagiado.

¿Son realmente fiables?

Un resultado negativo en un test de antígenos puede dar tranquilidad, pero nunca la certeza absoluta de no estar contagiado. Tras entrar en contacto con la persona que contagia, existe un periodo ventana en el que, a pesar de estar contagiado, no se da positivo en el test. Es por este motivo que muchas personas que no tienen síntomas dan falsos negativos. Esto sucede porque el virus aún está empezando a multiplicarse en nuestras vías respiratorias y no lo detecta.