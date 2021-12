CAEB pide la prórroga de la declaración responsable de las licencias de obra

Máxima preocupación empresarial por las consecuencias del fin de la fórmula de la declaración responsable para la obtención de las licencias de obras, una medida excepcional que quedará derogada a partir del 31 de diciembre. CAEB emitió este sábado una nota en la que solicitaba la prórroga «para evitar el colapso en la tramitación, que de media supera los 16 meses». La petición cuenta con el apoyo de todas las asociaciones vinculadas con el sector de la construcción, además de las patronales hoteleras y del comercio.

Oscar Carreras, presidente de la comisión de Construcción de CAEB, aseguró que la declaración responsable «se utiliza de manera generalizada en las obras de reforma y rehabilitación», cuestión sobre la que la presidenta, Carmen Planas, abundan indicando que «no es el momento de poner obstáculos a la tramitación de los fondos europeos», toda vez que desde su punto de vista esta opción «ha dado muy buenos resultados hasta ahora».

CAEB considera que si no se admite la petición formulada en la pasada Mesa de Diálogo Social «estarán en peligro los casi 29 millones procedentes de los fondos europeos para la rehabilitación energética de más de 4.000 viviendas de Balears», añadiendo que estas peticiones de licencias «empeorará la situación de colapso» administrativo en los ayuntamientos.

Cuatro años

Carreras, por su parte, comentó que «lo razonable es prorrogar durante cuatro o cinco años más la declaración responsable», precisando que ello no debe suponer admitir el incumplimiento de la normativa, «si alguien no hace las cosas bien hay que sancionarlo, pero no tiene sentido provocar la parálisis del sector por unos pocos. No entiendo las reticencias cuando hasta ahora este procedimiento ha funcionado bastante bien durante la pandemia».