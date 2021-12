El Govern ‘recuperará’ este martes el control de los fondos europeos

El pleno del Parlament devolverá este martes –salvo sorpresas o despistes en las diferentes votaciones que están previstas– su redacción original al dictamen del decreto que regula la gestión de los fondos europeos y que precisa su validación de la Cámara para que no decaiga. Los partidos del Pacte han presentado un voto particular que también está dispuesto a apoyar el único diputado de Formentera, que milita en el PSIB aunque no forma parte de su grupo, sino de Mixto. Durante el debate en comisión, una serie de enmiendas (apoyadas algunas por Més per Menorca) provocó dos situaciones: una, que se creara una especie de comisión fiscalizadora y de control de los fondos. La otra, que quedaran anulados algunos puntos, entre ellos el que establecía la creación de una agencia para la tramitación y las solicitudes.

Esta agencia ya está operativa aunque, en opinión de Patricia Guasp (Cs), lejos de la intención inicial con la que la apoyó en su momento. Según afirma, se ha convertido «en una agencia de colocación» de afines al Pacte. Guasp estuvo en línea, siempre, con la filosofía inicial de los fondos y su necesidad de «despolitizar» su gestión si bien ahora apoya la creación de una comisión parlamentaria para su control. La propuesta partió del PP. Una reflexión El portavoz ‘popular’, Antoni Costa, recordó que la anterior diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, «votó a favor de la creación de la comisión». Y añadió: «Lo que no aceptamos es que no podamos decir ni mu, como ahora» y añadió que «las inversiones económicas con fondos europeos se deberían pactar por el conjunto de las fuerzas políticas de Balears porque son proyectos a largo plazo y Armengol no sabe si gobernará después de 2023 o no». El texto que se aprueba hoy es operativo y no tiene que ver con los proyectos que pasaron por el pacto de reactivación.