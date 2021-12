La conselleria de Salut ha modificado el protocolo de seguimiento de la COVID-19 en los centros educativos debido al aumento de los casos. Así lo han informado este viernes en rueda de prensa el consellera de Salud, Patricia Gómez, y el conseller de Educación, Martí March. Gómez ha destacado la introducción de las pruebas de antígenos para actuar de manera más rápida y la reapertura de los centros Kid COVID. «Los colegios son seguros. Es cierto que la incidencia en esta franja es elevada pero no hay casi transmisión secundaria dentro de las escuelas», ha asegurado la consellera.

Además, en Educación Infantil y Educación Especial se hará cuarentena siempre porque los niños no llevan mascarilla y se realizará una prueba a partir de las 48 horas porque «cuanto más tarde se hace más fácil es encontrar un positivo», ha explicado Gómez. Actualmente se hacían dos pruebas: una al inicio y otra final. En cuanto a Educación Primaria, los menores no harán cuarentena con un solo caso detectado pero sí a partir de un segundo caso y se realizarán dos pruebas diagnósticas: una a partir de las 48 horas y otra de salida. La primera de prueba será de antígenos. En Educación Secundaria y Formación Profesional no hay cambios en el protocolo de seguimiento.

Este viernes, Son Dureta ha abierto una línea específica para realizar PCR a menores y han sido citados 600 niños. El propósito de Salut es que las pruebas anticovid dejen de realizarse en los colegios y se practiquen en los centros habilitados para ello. Con esta nueva planificación se ganará en agilidad y se «actuará antes» para «frenar los contagios», ha dicho la consellera, que ha agradecido a la comunidad escolar, profesionales y padres, el esfuerzo que está realizando ante una situación «difícil» por el aumento de casos. Desde el inicio de esta pandemia mundial, ha manifestado Gómez, el objetivo del Govern ha sido «garantizar» el derecho a la educación, y ha vuelto a insistir en que las «escuelas son seguras».

Por su parte, el conseller de Educación, Martí March, ha lamentado «algunos problemas» vividos en algunos centros educativos que se están solventando y ha destacado la profesionalidad de los equipos directivos para hacer frente a una pandemia que va más allá de sus competencias profesionales. El 92 % de los docentes está vacunado, lo que muestra la «seriedad y rigor» de estos profesionales, ha destacado el conseller, que ha dicho que «el virus está aquí» y, por tanto, en los colegios se debe cumplir con la normativa anticovid, que se está aplicando. El 90 % de los casos, ha continuado, se están registrando en Infantil y Primaria, donde los menores aún no han recibido la vacuna. Por ello, el conseller confía en los beneficios del inminente proceso de inmunización de los niños de entre 5 y 11 años. En estos momentos hay 1.881 alumnos en cuarentena, el 1 % de la población escolar. March ha pedido «coherencia» y que las normas de prevención de la COVID en los colegios, que se están viviendo, también se respeten fuera de las aulas: «Sabemos que hay cosas imposibles, pero hay que tratar de ser lo más coherente, sobre todo en Navidad». Por ello, el conseller ha apelado a la responsabilidad individual, colectiva y familiar porque en enero comenzará el segundo trimestre escolar y «lo más importante es la salud». Además, el conseller ha defendido que las clases presenciales son «clave» en el proceso educativo, más allá de todos los avances logrados estos dos años en los sistemas docentes telemáticos.