Cladera quiere que el PSIB marque el rumbo político de Mallorca

La presidenta del Consell de Mallorca y secretaria general electa de la Federació Socialista de Mallorca (FSM), Catalina Cladera, asumirá hoy directamente el control del partido en la Isla con una dirección muy renovada respecto de la actual –y que lideraba la actual consellera de Presidència, Mercedes Garrido– en la que el núcleo duro estará formado por personas de su total confianza (y con las que ya cuenta para el Consell) pero que mantendrá algo que es norma en los congresos del partido: representación territorial y apuesta clara por el municipalismo. El PSIB es ahora el partido con más regidores y el que gobierna en más municipios.

El 14 Congreso de la FSM, que se celebra en Lloseta, seguirá de algún modo la estela iniciada con el congreso regional del fin de semana pasado: el partido, y eso se pone de manifiesto en el documento político que será aprobado en el cónclave de hoy, parte de que los socialistas son el futuro y que son la única formación de las Islas capaz de continuar el proyecto iniciado en las elecciones de 2019. Ese año, y ese es el dato que catapulta a Cladera (sa Pobla, 1972) a la dirección con manos libres, el PSIB fue el primer partido en todas las instituciones y (algo que no sucedió en 2015) logró presidir el Consell y garantizarse la Alcaldía de Palma cuatro años sin compartirla con Més. Cladera, una vez votada su dirección, incidirá en la relevancia del Consell como «gobierno de Mallorca» y pedirá más peso. Eso sí, según fuentes socialistas, en coordinación con el Govern y los ayuntamientos. La gestión municipal es la cantera del PSIB.

Presencia de la cultura

Lo que quiere Cladera, que se reserva para hoy las claves de su discurso, es que el partido marque el rumbo político de Mallorca y hacer de la gestión en el Consell un escaparate. No sólo de las políticas que, tradicionalmente, gestionan el PSIB. En la ponencia política hay más de 90 alusiones a la cultura. No hay tantas en ninguna otra materia. La secretaria general saliente, Mercedes Garrido, presentará el informe de gestión y explicará el proceso que ha llevado al momento político que hoy vive el partido. El secretario de Organización, Miquel Àngel Coll (que deja el puesto), celebró el buen momento del PSIB y dijo que está en otra dimensión». No se arrepiente, pese a ciertas chanzas, y afirma que «siempre hemos liderado los cambios que se han producido en este país»