Más de 50 funcionarios se han concentrado este martes en Palma para protestar contra «el veto» del Gobierno central a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022, que reclamaba equiparar el complemento de residencia en Baleares con el de Canarias. Los participantes en la concentración, convocada por la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep), han acudido a las puertas del Consolat de Mar con plátanos hinchables para pedir esta equiparación con el archipiélago canario. Al grito de 'Armengol escucha, los funcionarios están en lucha' e 'Igualdad, residencia', los asistentes han reclamado la actualización de este complemento que, según han explicado, está bloqueado desde 2007. Representantes de la Plataforma han accedido a la sede presidencial para trasladar esta reclamación a la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien no estaba presente debido a su asistencia al pleno del Parlament de este martes. No obstante, han entregado el manifiesto en el Consolat de Mar.

«Decepción» con el Govern balear

En declaraciones a los medios, el presidente del Sindicato Médico de Baleares y representante de Unisep, Miguel Lázaro, ha criticado que Armengol no haya recibido a la Plataforma, mientras que ha considerado que la delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, sí que ha sido «muy sensible a esta realidad». «Esta Plataforma representa a 45.000 familias de funcionarios y defiende la calidad y la equidad en los servicios públicos, que somos los ejes del estado de bienestar. Es decir, tarjeta roja a Armengol porque no nos ha recibido», ha censurado. Como representante de Unisep, Lázaro ha expresado su «decepción e indignación» con el Govern balear en este sentido.

De hecho, ha destacado que la Plataforma ha mantenido reuniones con todos los partidos políticos, a excepción de MÉS y Podemos «que no quisieron» tener un encuentro para tratar esta cuestión. Sobre el rechazo de PSOE y Podemos en el Congreso a la enmienda a los PGE que reclamaba mejorar el plus de residencia, Lázaro ha apuntado que o «el veto venía de aquí», en referencia al Govern balear, «o no pintamos nada y el veto viene del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez». Así, ha cuestionado que el Ejecutivo balear haya luchado «lo suficiente» esta actualización.

Necesidad de fidelizar profesionales públicos

El representante de Unisep ha insistido en la necesidad de fidelizar a profesionales públicos en el archipiélago balear, recordando que hay «graves problemas» con la falta de sanitarios, que se han visto agravados debido a la pandemia de la COVID-19. Para fidelizar a los funcionarios, ha reiterado la importancia de actualizar este complemento de residencia, incluso por encima del de Canarias puesto que la vida en Baleares «es más caro». Como ejemplo de esta desigualdad, Lázaro ha asegurado que un médico cobra en Baleares cerca de 100 euros como complemento, frente a los 560 que cobra uno de Canarias.

Según ha explicado, la falta de actualización de este plus de residencia en Baleares hace que «la calidad de la asistencia sanitaria, la docencia y la seguridad ciudadana quede menoscabada, ya que hacen falta recursos humanos». Desde la Plataforma han anunciado nuevas protestas y han asegurado que estarán frente al Parlament balear el día que se voten los Presupuestos autonómicos para 2022. «Seguiremos luchando, porque pensamos que es la forma de captar y fidelizar profesionales que falta hacen en estas islas», ha concluido Lázaro.