Francina Armengol ha anunciado este martes que no habrá más restricciones si los jueces autorizan el certificado COVID. «Estamos en la sexta ola y hemos pactado medidas con los agentes sociales para no tener que hacer más restricciones», ha señalado la presidenta en el Parlament en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del PP, Antoni Costa. Armengol ha respondido que las medidas aprobadas el lunes por el Consell de Govern permitirán no tener que adoptar limitaciones mientras esté en vigor la exigencia del pasaporte COVID, que será obligatorio en determinadas actividades hasta después de las fiestas de Sant Sebastià. «Gracias al esfuerzo compartido de quienes no se han puesto de perfil, hemos conseguido que Baleares sea una de las comunidades donde se han salvado más vidas», ha respondido la presidenta.

«Estas islas van bien y hemos podido reactivar la economía gracias al escudo social y a las ayudas a las empresas, que se han pagado íntegramente, cosa que no ha sido así en otras comunidades donde gobierna el PP», ha dicho. La presidenta ha acusado a los 'populares' de estar «desesperados» y de «no tener norte». «El PP ni ha estado ni se les espera en la pandemia», ha dicho. El portavoz de los 'populares', Antoni Costa, ha acusado a la presidenta de actuar a remolque de las propuestas del PP en relación a los controles en los aeropuertos, la realización de test masivos o la aprobación de una ley de pandemias. «Hoy tiene que ir mendigando a los tribunales para que le dejen aplicar las normas», ha dicho. Costa ha afirmado que el PP no se fía de Armengol, «por su autoritarismo». «Los ciudadanos han tenido un comportamiento ejemplar, hemos cumplido en su mayoría, por eso desde el PP aceptamos la exigencia del certificado COVID siempre que a cambio no imponga más restricciones», ha concluido.