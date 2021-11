La temida variante ómicron ya ha llegado a España. Confirmado este lunes el caso positivo de un viajero español de 51 años procedente de Sudáfrica vía Ámsterdam, el mallorquín, que forma grupo de once españoles que lleva varios días varados en Sudáfrica por la restricción de vuelos debido a la variante de la pandemia, llegará finalmente este martes a España en un vuelo de KLM. Eso sí, le tocará hacer una cuarentena antes de poder volver a casa.

Los once (cinco de Madrid, dos de Zaragoza, dos de Sevilla, uno de Barcelona y otro de Mallorca) forman parte de una excursión de varios días por destinos turísticos naturales africanos y tenían previsto volver en un vuelo con escala en Estambul, que había sido suspendido. El grupo ha estado en el aeropuerto de Johannesburgo casi 24 horas, «donde nadie nos ha ayudado por no ser suizos», ha apuntado a EFE Fran Mallén, uno de los afectados -, y solo han podido «prerreservar un vuelo para el 4 de diciembre con KLM», aunque finalmente su agencia les ha conseguido adelantar el vuelo. Los once se mantienen en el hotel que han conseguido reservar a la espera de volar mañana de vuelta.

Para repatriar a los aproximadamente 200 españoles que se encuentran todavía en el sur de África (150 en Sudáfrica), el Ministerio de Exteriores ha anunciado que fletará un avión especial a Mozambique. Se trata de traer a España a los turistas y empresarios españoles que han quedado varados a causa del cierre de vuelos para evitar la trasmisión de la nueva variante ómicron. «Ningún español se quedará varado, no vamos a escatimar en tiempo ni en esfuerzos para que vuelvan todos a casa», ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.