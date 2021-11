Antònia Jover presenta su candidatura para liderar Podemos en Baleares

Avui presentam la candidatura de @Antonia_jover_ com a coordinadora de @PodemosBaleares per #Créixer als municipis, a les ciutats, als barris, al voltant d'un projecte d'unitat, centrat en la gent i amb la defensa dels drets socials i els serveis públics com a bandera

Podem! pic.twitter.com/g31Q3aFu6K