Més da el visto bueno a la nueva dirección pese al intento de boicot

Un coordinador y un secretario general estarán finalmente al frente de Més a partir de esta misma tarde. Así lo acordó ayer la quinta asamblea de la formación ecosoberanista después del debate que generó una carta crítica con la nueva dirección del partido a la que se acusó de «invisibilizar a las mujeres de Més». El tándem que estará al frente de la dirección lo compondrán Lluís Apesteguia y Jaume Alzamora, los candidatos de Més al Parlament y al Consell en las próximas elecciones.

«No es coherente con la defensa de las políticas feministas de nuestro ideario y nos resta credibilidad», explicaba la carta que ayer corrió entre los chats de la militancia y que invitaba a «votar en contra» de la estructura de la nueva dirección. La misiva no cumplió con su objetivo y los 150 militantes acreditados que ayer asistieron a la asamblea avalaron que dos hombres se sitúen al frente de Més. Les acompañarán siete mujeres en el núcleo duro del partido. Sobre esa discusión, Jaume Alzamora señaló que «la presencia de mujeres está garantizada; somos un partido feminista y siempre es interesante enriquecer el debate sobre esta cuestión».

Adiós de Noguera

El hasta ahora coordinador general de Més per Mallorca, Antoni Noguera, inauguró la asamblea con su discurso de despedida. Destacó el papel de la formación en el Govern, que definió como «el valor añadido que aporta políticas de la izquierda social, el soberanismo y el ecologismo». Noguera destacó que «cuando Més está en Madrid nos convertimos en la voz del Archipiélago» porque «hemos sufrido 40 años de marginación absoluta con gobiernos del PP y del PSOE. En ese sentido avanzó que ‘Ara Més’ será la marca estable con la que Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa se presentarán a las elecciones generales. «El objetivo y el esfuerzo colectivo que hay que hacer consiste en mejorar el resultado de 2019 para tener más peso en el Govern», concluyó Antoni Noguera.

Més pasa a ser un partido y deja atrás la coalición

Los nuevos estatutos de la formación «responden a lo que exigía la militancia porque trascienden siglas y familias para transformar la coalición que era Més en un partido de presente y de futuro», explicó el hasta ahora líder, Antoni Noguera.