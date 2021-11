Interinos de Baleares vuelven a protestar frente a Educación

Miembros de la Coordinadora de Interinos y Temporales de Baleares se han concentrado este viernes frente a la Conselleria de Educación y Formación Profesional para protestar por el segundo anuncio de sacar a oposición 709 plazas «sin esperar a la aprobación del real decreto», y han exigido que se paralicen los procesos. Según han explicado fuentes de la Coordinadora en declaraciones a Europa Press, «el 'Icetazo' no ha tenido todavía aprobación en el Congreso y, hasta que el texto final no sea firme, es imposible que se siga con la ruta de navegación de oposiciones ya». Asimismo, han asegurado que no ven «ningún sentido en acelerar tanto el proceso» y han lamentado que «lo que se ve es que no hay voluntad política».

Durante la concentración, han censurado que la Conselleria «ha vulnerado reiteradamente la normativa interna y europea al no convocar en los plazos legales las plazas vacantes y estructurales, promoviendo la contratación temporal ilegal de las personas que han ocupado dichas plazas». En este sentido, han exigido la anulación de los procesos selectivos o la exclusión de las plazas afectadas «por el abuso de la contratación temporal de las ofertas públicas», y han puesto de ejemplo que otras comunidades como Aragón o Sevilla ya lo han hecho. «En Baleares, en cambio, vemos cómo se aceleran los trámites para cesar cuantos más trabajadores públicos mejor; este verano el Ayuntamiento de Palma convocó todos los procesos selectivos pendientes, hace un mes se convocó un concurso de traslados en Servicios Generales de casi 2.000 plazas y, ahora, de 709 plazas en educación», han añadido. Además, el colectivo ha recordado que todavía está pendiente que la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad publique el informe que determina las plazas en abuso que hay en las administraciones de Baleares. «La Conselleria, a pesar de las propuestas de paralización de los procesos, sigue con su objetivo de sacar la convocatoria de oposiciones docentes de 2022 para no esperar a enmiendas; todo esto pone de manifiesto la nula voluntad de Educación y del Govern de aplicar una solución justa y legal a los docentes en fraude de las Islas», han subrayado. Para continuar con sus reivindicaciones, la Coordinadora se concentrará este sábado en Inca, durante la celebración del XIV Congreso del PSIB, y volverán a convocar huelgas los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, "cuando se prevé que se saque la 'Ley Iceta'".