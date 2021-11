El Parlament ha instado este jueves al Gobierno central y al Govern balear a modificar la normativa para considerar el caso particular de las mujeres que en 2019 estuvieran embarazadas y no cumplieran el requisito de disminución del volumen de negocio del 30 % para acceder a las ayudas covid. La Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament ha aprobado por asentimiento una proposición no de ley del grupo popular en este sentido, para que las embarazas cuyos negocios sufrieran una caída en el normal desarrollo económico y productivo de la actividad, pero no cumplieran el requisito de descenso del 30 % de negocio en 2020 respecto de 2019, puedan percibir ayudas cuando se resuelva su concesión, ha informado la cámara legislativa en un comunicado.

Los diputados han acordado además pedir a los gobiernos central y autonómico que trabajen para solucionar el problema en esta convocatoria y, en el caso de que no pueda hacerse, se tenga en cuenta para futuras convocatorias. El Parlament insta además a los dos gobiernos a efectuar las modificaciones normativas necesarias y a trabajar conjuntamente para estudiar de manera específica las circunstancias en las que no se cumpla la condición de bajada de volumen de negocio del 30 % como elemento para denegar ayuda en futuras convocatorias. También se ha aprobado por asentimiento otra propuesta del PP sobre el proceso simplificado según oportunidad. Han acordado instar al Gobierno central a que, en el marco de la Ley concursal, en aplicación de la Directiva Europea 2019/1023, se establezca un proceso especialmente simplificado de segunda oportunidad para las pequeñas empresas y autónomos que permita una exoneración de deudas sin liquidación previa, incluidos los créditos públicos como había reconocido hasta ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo.