Los transportistas de las Islas valoran sumarse a la huelga que paralizaría más de 10.000 camiones

Hace tiempo que no se oye hablar del otoño caliente, expresión clásica de las reivindicaciones laborales. La cosa, de momento, no va de trabajadores, va de empresarios a los que no les salen los números. Me da que los transportistas son los primeros, pero no serán los únicos. Y los trabajadores todavía no han empezado. Convendría que el Gobierno se ponga las pilas si no quiere que este otoño haga demasiado calor.