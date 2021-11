El PP a Santiago sobre las menores tuteladas: «La pancarta de la vergüenza les acompañará siempre»

La diputada del PP Núria Riera ha asegurado a la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que «la pancarta de la vergüenza les acompañará siempre» en relación a los casos de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) explotadas sexualmente. Riera ha respondido así, este martes, a la consellera Santiago después de preguntarle, durante la sesión de control en el pleno del Parlament, si considera que se están protegiendo adecuadamente los derechos de las menores tuteladas objeto de abusos sexuales.

Santiago ha afeado a la diputada 'popular' que el PP no participara en «la comisión de investigación» realizada en el Consell de Mallorca. Sin embargo, Riera ha recordado a la consellera que lo que se hizo fue una comisión política: «Hemos sido portada nacional con estos asuntos mientras ustedes miran para otro lado. ¿Dónde queda la sensibilidad con estos casos?». «¿Dónde está el escudo social y la pancarta de color lila para defender a estas mujeres? No se desatienda o es que la oposición no podemos preguntar por cosas que incordien a Armengol», ha preguntado la diputada del PP a la consellera.

Pregunta del diputat @jcamposasensi (@VParlamenBalear) a la presidenta del @goib, @F_Armengol, relativa a Comissió d’investigació de menors tutelades pic.twitter.com/AANDpw1Rx5 — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) November 16, 2021

Ante esto, Santiago ha aseverado que estos temas preocupan «a todos y realmente son una problemática brutal». Además, ha subrayado que estos asuntos se pueden abordar desde «el rigor y la demagogia, y el PP lo hace sin rigor». Por ello, ha recordado que los consells insulares, «que son quienes tienen la competencia», trabajan formando a los trabajadores, creando protocolos, con campañas de información y con coordinación.

Vox acusa al Govern «de reírse» de las menores

El portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, ha acusado esta martes al Govern de «reírse» de las familias «de las niñas abusadas» y de las propias menores a lo que la presidenta Francina Armengol ha respondido reprochándole que Vox «demonice» a los trabajadores del área de menores. Campos ha preguntado a Armengol en el pleno del Parlament si se sigue negando a que haya una comisión de investigación sobre las menores tuteladas que han sido explotadas sexualmente, a lo que la presidenta ha replicado que se han celebrado dos, en las que Vox no ha querido participar.

El portavoz de Vox ha asegurado: «Conocemos más de 20 casos de menores prostituidas, abusadas, y drogadas que están bajo su tutela; mientras su consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago de Més, que ya debería haber dimitido, tiene la competencia de defensa del menor». «Se ríen de las familias de la niñas abusadas, de las propias niñas y de los abusados al dar nuevos cargos a los responsables de esta ignominia», ha acusado Campos, en relación con el nombramiento del hasta ahora responsable del IMAS, Javier de Juan, como conseller insular de Presidencia. Armengol ha reprochado a Campos que acuse y demonice a los responsables de menores que han trabajado para erradicar ese problema y ha recalcado que ha habido una comisión de expertos y «otra política de investigación en la que Vox no participó». La presidenta ha acusado al portavoz de Vox de un uso «partidista» de las víctimas.

Armengol recalca: «Se ha hecho una comisión de investigación»

En su segundo turno, Armengol ha reiterado que se han hecho «dos comisiones, una de expertos y una comisión política de investigación», en el Consell de Mallorca, la institución de la que depende la protección de menores. Además, la que también es secretaria general del PSIB ha subrayado que, en cuanto a las comisiones en el Parlament, éstas dependen de los grupos parlamentarios y no del Govern. Tanto en el Parlament como en el Consell se rechazaron las propuestas de la oposición para crear comisiones de investigación sobre este tema, y finalmente en el Consell de Mallorca se hizo una comisión de expertos y otra, oficialmente 'Comisión Política sobre explotación sexual infantil (ESI)', en la que Vox y el PP se negaron a participar. Los dos partidos consideran que las conclusiones de estas comisiones estaban predeterminadas para descargar de responsabilidad al equipo de gobierno y censuraron que se trataba de figuras no recogidas en el reglamento, a su juicio ideadas para evitar una comisión de investigación.

Armengol ha remarcado que el problema de la explotación sexual de menores tutelados «existe en el mundo, no sólo en Baleares» y defendiendo que en la Comunidad «se trabaja por erradicarlo». La presidenta ha declarado que cualquier caso se denuncia en la Policía y la Fiscalía y que de hecho «la Policía ha dado la enhorabuena a los técnicos porque sin ellos no llegarían las denuncias y no se podría detener a los explotadores, que es a quienes tendrían que perseguir». Armengol ha acusado a Vox de «hacer partidismo demagógico» y de «utilizar a las víctimas».