Un 55,4 % de los ciudadanos de Baleares han comprado por internet en los tres últimos meses, un porcentaje similar a la media nacional, del 55,2 %, según la «Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares» de 2021, publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de quienes han utilizado internet en los tres últimos meses se eleva al 95,1 % en Baleares, por encima del 93,9 % nacional.

Los que usan diariamente internet (al menos 5 días a la semana) son un 88,7 % en Baleares, también por encima de la media nacional del 85,8 %.

El equipamiento tecnológico de los hogares españoles (ordenadores, tabletas, teléfonos) continúa creciendo y la utilización de internet -que es ya prácticamente universal entre los más jóvenes- ha aumentado en todos los tramos de edad durante los últimos meses.

Ha crecido también el uso del comercio electrónico, y casi 20 millones de personas entre 16 y 74 años compra y cada vez gasta más por internet; y es también muy mayoritario el porcentaje (64,7 por ciento) de la población que utiliza las redes sociales, aunque éste indicador sí registra un cierto estancamiento con respecto a años anteriores. Los datos se ponen de relieve en la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares correspondiente a 2021, que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio refleja que en el 83,7 por ciento de los hogares españoles en los que hay al menos un miembro con una edad comprendida entre los 16 y los 74 años hay algún tipo de ordenador (fijo, portátil o tableta) , lo que supone un aumento de 2,3 por ciento respecto a los datos de 2020, y entre esos dispositivos destacan los ordenadores de sobremesa y los portátiles sobre las tabletas. El teléfono móvil está presente en casi todos los hogares (en el 99,5 por ciento), pero continúa descendiendo el número de dispositivos fijos, que ya sólo están en el 67,2 por ciento de los hogares (casi cuatro puntos menos que en 2020), según los datos del INE, que revela también que cuanto mayor es la población de un municipio y mayores son los ingresos, más equipamiento tecnológico hay en el hogar.

Casi 16 millones de hogares con personas entre 16 y 74 años (el 95,9 por ciento del total) disponen de acceso a internet por banda ancha a través modalidades fijas como la fibra óptica o red de cable, y en un 13 por ciento de los hogares el acceso a internet se realiza exclusivamente mediante una red móvil (3G, 4G o 5G). Por su parte, hay un 4,1 por ciento de viviendas sin Internet. Los motivos más frecuentes declarados para la falta de conexión son que al 77,2% No les resulta útil, el 57,4% afirma Falta de conocimientos para utilizarlo y el 26,4% considera Costes elevados. Además, un 5,9% No tendría disponibilidad de banda ancha en su área y un 5,7% de Banda ancha móvil, mientras que el 3,5% Accede a Internet desde otro lugar. Persiste todavía un número de hogares (el 4,1 por ciento) en los que no hay acceso a internet, la mayoría por falta de conexión, pero también -alegan los encuestados- porque no les resulta útil, carecen de conocimientos para usarlo o por sus elevados costes.

Los dispositivos más utilizados para conectar a internet son el teléfono móvil, el ordenador portátil, la tableta y los ordenadores fijos, y las actividades más realizadas son las de mensajería instantánea (como el WhatsApp), el correo electrónico o la búsqueda de información sobre bienes y servicios. La encuesta del INE apunta que casi el 65 por ciento de la población entre 16 y 74 años utiliza las redes sociales (como Instagram, Facebook, Twitter o YouTube); y que los más participativos en ese campo son los estudiantes (el 96,4 por ciento) y los jóvenes de 16 a 24 años (el 93,2); y que las mujeres son ligeramente más activas que los hombres. Sobre la veracidad de los contenidos de Internet, más de la mitad de los internautas (el 58,7 por ciento) ha encontrado durante los últimos tres meses información «dudosa», y el 51,7 por ciento de ellos comprobó su veracidad y el 48,3 no lo hizo. Por comunidades, las que tienen un mayor porcentaje de usuarios de internet son Madrid (95,9%), Cataluña (95,5%) e Islas Baleares (95,1%); son también las tres que registran un mayor uso diario de la red y las que acumulan un mayor porcentaje de personas que compran por internet.