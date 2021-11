Hoteles de Mallorca están donando estos días centenares de kilos de comida por el fin de la temporada turística. El cocinero Koldo Royo, que colabora con estas donaciones, explica que las entidades más beneficiadas son Tardor y Projecte Home. El cocinero destaca que cadenas como Iberostar o Inside, así como el hotel Bonsol, se encuentran entre los principales aportadores de alimentos, que dejan de tener una utilidad y se tendrían que tirar a la basura por el cierre de los establecimientos.

Los restaurantes también suelen realizar importantes cantidades de comida para que los más necesitados puedan beneficiarse de ellas. En este punto, destaca la colaboración de la asociación de pizzeros, a través de Pizza School, y de la asociación de chefs Ascaib.

La asociación de pizzeros suele donar mucha comida a los más necesitados.

Precisa Koldo Royo que los restauradores, en general, aún no están tan concienciados como los hoteleros, aunque reconoce que el caso de los más pequeños restaurantes es muy difícil hacer una previsión de la comida que no se va a necesitar y se puede donar antes de que perezca. En este punto, destaca que en Estados Unidos es habitual ver en las puertas de los grandes restaurantes a personas esperando para recibir un táper de comida; en España, esto no es habitual debido al buen trabajo que realizan las entidades sociales.

Las grandes cadenas de supermercados, como Mercadona y Carrefour; así como pasteleros y panaderos también se encuentran entre los grandes donadores de alimentos.

Aumenta la concienciación

Royo destaca que en los últimos años se ha incrementado la concienciación y cada vez se dona más comida para que pueda ser aprovechada, en lugar de tirarla. También ha contribuido el hecho de que las entidades sociales colaboren y, en muchas ocasiones, son ellas mismas las que van a recogerla. Pese a ello, aún queda mucho trabajo por hacer, ya que Royo asegura que se sigue tirando más comida de la que se dona, una situación que debe revertirse lo antes posible.

En el año 2020 se realizaron muchas donaciones de alimentos, ya que muchas empresas tuvieron que cerrar de manera repentina debido a la pandemia y antes de tirar el género lo donaron a las entidades sociales.