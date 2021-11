El Ib-Salut cita a 64.000 baleares para vacunarse contra la gripe y la COVID

El Servicio de Salud ya ha citado a unas 64.000 personas para recibir la vacunación combinada contra la gripe común y la COVID-19 en los centros de salud de Baleares y espera que el 70 % de la población diana reciba este suero en las próximas semanas. La coordinadora de la campaña de vacunación, Eugenia Carandell, que ha hecho balance de la primera semana de esta campaña prevista hasta el 21 de noviembre, ha asegurado que está yendo «muy bien» y que se están obteniendo «buenos resultados».

¿Quién debe vacunarse contra la COVID y la gripe?

La población diana de la vacunación combinada es de 115.000 personas en las islas, que son los mayores de 70 años que han recibido cualquier vacuna de la COVID y aquellas personas de 65 a 69 años vacunadas con Janssen. De esta población diana, 26.000 personas ya han recibido la vacunación combinada en centros de salud durante la primera semana de esta campaña.

Salud insiste: la principal medida frente a la COVID es la vacuna

La directora general de Salud Pública y Participación, Maria Antònia Font, ha insistido este viernes en que «de momento» la principal medida planteada desde el Govern ante el aumento «lento y progresivo» de casos de COVID-19 es «acercar la vacunación a la población». «Tenemos claro que tenemos una buena cobertura de vacunación, seguimos incidiendo en aquellos colectivos con una cobertura más baja», ha señalado Font en declaraciones a los medios frente al 'Vacubús' en Plaza España (Palma).

Con todo, ha recordado que «la vacuna no evita que el virus entre en contacto con una persona», pero sí que hace que, «una vez el virus ha entrado en contacto con una persona, su sistema inmunitario se activa y combate a este virus y no llega a crear síntomas ni estado grave». En este sentido, ha destacado que el porcentaje de personas que ingresa en UCI debido a la COVID-19 es siete veces mayor entre los no vacunados. Asimismo, el perfil que se contagia, en estos momentos, suele ser de personas que no han recibido la vacuna, aunque sigue habiendo brotes sociales y familiares.