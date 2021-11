El Govern amplía el plazo para pedir ayudas al alquiler

El Govern ha ampliado 15 días el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas al alquiler de 2021. Así, la prestación se podrá solicitar hasta el 30 de noviembre. Hasta la fecha se han recibido cerca de 5.000 solicitudes. Las ayudas se dirigen a familias que han pagado un alquiler en 2021, de forma que puedan recuperar una parte de lo que han abonado. Tiene que ser el alquiler de la vivienda habitual y la renta que paguen no podrá superar los 900 euros mensuales, ha recordado la Conselleria de Movilidad y Vivienda en un comunicado. Los solicitantes podrán recibir el 40 % de lo que hayan justificado que han pagado por su alquiler en 2021. En el caso de ser menores de 35 años o mayores de 65 pueden recibir el 50 % del importe. El techo máximo es de 3.000 euros por familia.

Como novedad, este año se han elevado un 5 % los ingresos que puede tener el núcleo familiar para acceder a las ayudas, que no pueden superar los 23.725 euros anuales. Para familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad, los ingresos para acceder a las ayudas podrán ser superiores: de 31.634 euros o 39.543 euros, según los casos. Por primera vez se equiparan las familias monoparentales con las numerosas. También será suficiente la presentación de una declaración responsable de no mantener deudas con la Administración para poder pedir las ayudas y no será exigible acreditar el depósito de fianza. Para 2021 se ha habilitado el mayor presupuesto destinado hasta ahora a las ayudas de alquiler, con 9.028.000 euros, de los que 8.928.000 euros son del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y 100.000 euros de los fondos autonómicos para completar los casos que no cubre el plan estatal.