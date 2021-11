La partida de movilidad incluye 21,8 millones de euros para la prolongación del metro desde la UIB al Parc BIT y otra partida de 22,6 millones para continuar con la electrificación de la línea.

En las cuentas no aparece dinero ni para el metro hasta Son Espases ni para el proyecto de tranvía al aeropuerto, aunque eso no quiere decir que no estén previstos ya que el Govern estima que llegarán más de 140 millones de euros en fondos europeos que por ahora no aparecen en los Presupuestos de 2022.

En materia ferroviaria, se prevé la supresión del paso a nivel de sa Farinera y la sustitución del carril de la vía entre s’Enllaç y Manacor.