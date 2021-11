El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, visitó este viernes Can Gazà para tender puentes con Jaume Santandreu después de la polémica que protagonizaron este último y el rector de Son Servera, Jaume Mercant, a raíz de la retirada de la Cruz de los Caídos del monumento franquista del pueblo. Sobre el encuentro que mantuvieron, el alma mater de Can Gazà afirmó este sábado a este periódico que «la visita que me hizo el obispo Taltavull el viernes es de las cosas profundas y emocionantes que me han pasado en la vida.

Vino, se sentó y no me echó en cara nada. No me exigió nada ni hizo ningún reproche, solo me dijo ‘somos hermanos y para ir al altar primero te tienes que reconciliar con tu hermano’. Tengo que reconocer que me dio una lección evangélica. Yo le dije: ‘me habéis hecho una gran putada porque sois una buena persona, pero desgraciadamente también sois obispo».

Reconciliación

Con estas palabras cargadas de ironía, Santandreu da por hechas las paces con el obispo con el que ha sido muy crítico en el pasado. El exsacerdote, conocido por su labor al frente de los más necesitados, resaltó «la calidad humana y evangélica de Taltavull, que está por encima de las polémicas. No me envió cartas ni me citó en el Palau Episcopal, vino donde estaba y así lo solucionamos».