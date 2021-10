El actual coordinador general de Més per Mallorca, Antoni Noguera, asegura que con su renuncia a repetir en el cargo no se ha desenterrado el hacha de guerra entre las diferentes sensibilidades de Més per Mallorca. En la formación se trabaja para encontrar una mujer que sustituya a Noguera y los diferentes sectores aseguran que la persona indicada se encontrará sin ningún problema.

«Los liderazgos tienen que ser paritarios, con los dos candidatos surgidos del proceso de primarias debe ser una mujer quien lidere Més en esta nueva etapa», reivindicó ayer la consellera de Més, Fina Santiago. Una razón que ya esgrimió Antoni Noguera el lunes y con la que concuerda Lluís Apesteguia. Diferentes fuentes de la formación aseguran que no habrá dificultades para encontrar a la futura coordinadora de Més per Mallorca. Una mujer para ocupar el cargo de Antoni Noguera que se tendrá que elegir durante el congreso de la formación que se celebrará en apenas un mes. Según Fina Santiago, consellera y miembro de la actual ejecutiva de Més, «el hecho de haber perdido las primarias no invalida a nadie». Una afirmación con la que Santiago se refería a Maria Ramon y a Bel Busquets. Unos nombres que, de momento, nadie en Més da por definitivos y que pasan a engrosar las quinielas de posibles nuevas coordinadoras generales de los ecosoberanistas. Lo que de momento es seguro es que la nueva dirección de Més se elegirá por consenso, tal como ya pasó con la llegada de Noguera a los mandos de la formación. En ese sentido, y según defiende Antoni Noguera, su determinación de dejar los mandos de Més el 26 de noviembre «no responde a ningún supuesto distanciamiento entre Lluís Apesteguia y yo; nos hemos reunido, él sabe que estoy a su disposición y los dos estamos de acuerdo en que las listas y la nueva coordinación de la formación se deben consensuar», explica el aún coordinador general de Més, Antoni Noguera. «Nos hemos visto y estamos de acuerdo en la necesidad de buscar consensos», confirmó a este periódico el nuevo candidato de Més al Parlament, Lluís Apesteguía. Durante su comparecencia, Antoni Noguera anunció que «en las próximas semanas» se presentará la «marca estable con la que las formaciones ecosoberanistas y de izquierdas de Mallorca, Menorca y Eivissa nos presentaremos a las próximas elecciones generales». Noguera también sacó pecho por los retos alcanzados durante su mandato. «En el congreso aprobaremos los nuevos estatutos que harán que Més deje de ser una coalición y pase a ser un partido». Entre sus logros, Noguera reivindicó la creación de Mallorca Nova. «Somos un partido joven y teníamos que contar con una organización juvenil», explicó. Noguera también apuntó a ‘Cartografiant el futur’, un debate que nos ha permitido salir de las dinámicas y los tiempos electorales para pensar un proyecto a largo plazo para conseguir la Mallorca que queremos».