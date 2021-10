Emilio Ontiveros (Ciudad Real, 1948) es el fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Es uno de los economistas con mayor prestigio a nivel estatal e internacional. Conoce a la perfección la realidad de Balears, tal y como puso de manifiesto en la conferencia que impartió este martes en el Cercle Financer de Baleares.

¿Aprecia que haya síntomas de una recuperación económica?





—La recuperación es inequívoca en la economía mundial, europea y española. Los ritmos de crecimiento del PIB así lo confirman y todo hace indicar que el próximo año se consolidará este proceso con incrementos mayores de actividad productiva que en el actual ejercicio.

¿Qué papel ha cumplido en ello la Unión Europea con España?





—Sin duda alguna, Bruselas ha sido el principal impulsor de este proceso porque ha permitido mejorar las cuestiones presupuestarias y reglas fiscales. Asimismo, tanto el Banco Central Europeo como la propia Comisión Europea han ayudado mucho a que Europa no repita los errores de anteriores crisis económicas.

¿Los fondos Next Generation (NG) de la UE van a actuar de palanca financiera y productiva?





—Son y van a ser el gran apoyo de las economías estatales europeas y España ocupa uno de los primeros países receptores de estos fondos. Esta oportunidad es histórica y no se tiene que desaprovechar, de ahí que es fundamental el mayor grado de eficiencia entre administraciones y el sector privado. De lo que se trata es de aprovechar estos recursos para prolongar el crecimiento económicos durante los próximos años. Para ello hay que garantizar que crecemos bien, con criterios de modernización procurando ser menos débiles ante futuras crisis, que las habrá.

¿Los fondos europeos van a ser la panacea?





—Hay que resaltar ante todo las cautelas y riesgos que deben imperar para no desvirtuarlos. Los fondos no van a solventar los problemas estructurales internos de las empresas, ya que sería un grave error que llegarán los fondos y no se plasmarán proyectos de reactivación y mejora de la productividad. España va a recibir una ayuda económica histórica, superior a la que ha recibido desde que es miembro de la Unión Europea. Hay que aprovechar con criterios de eficiencia unos fondos que van a llegar durante los próximos cinco años y nuestro país va a recibir en un lustro 140.000 millones de euros.

¿Son los fondos NG una oportunidad histórica para cambiar el modelo turístico actual?





—La demanda turística va a ser más exigente, como se ha podido apreciar este año en plena pandemia. Es una oportunidad histórica y tenemos el gran reto de cambiar el modelo turístico actual porque hay que apostar por el turismo de calidad que deja más ingresos y es más respetuoso con el medio ambiente y las infraestructuras en los destinos vacacionales. Cuanto más se invierta en mejorar la calidad de la oferta, menor será la competencia de los destinos que solo tienen oferta de sol y playa.

¿Hay que dejar de lado la cifra de visitantes?





—Se ha demostrado que con menos turistas se han conseguido niveles de ingresos muy elevados. Hablar de millones de visitantes, como así sucedía en 2019, no es el camino. No debe haber confrontación con los fondos y sí más consenso en la colaboración pública y privada.