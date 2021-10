Gabriel Mayol (Montuïri, 1986) es doctor en Historia y autor de En defensa de la terra. Mobilitzacions ecologistes a Mallorca (1983-2007), que presenta hoy a las 19.30 horas en el Espai Sus Cultura, de Palma, junto con su prologuista, Miquel Àngel March.

¿Cuál es el objetivo del libro?





—No se había hecho un recorrido por las movilizaciones ciudadanas por el territorio en un período tan largo.

¿Hemos pasado de movilizaciones por cuestiones concretas a reivindicaciones globales?





—Ésa ha sido la evolución del ecologismo, lo que le lleva a un proceso de autorreflexión. Hemos pasado de topónimos emblemáticos como sa Dragonera, es Trenc, sa Canova, Mondragó, la Punta de n’Amer o Cabrera a debates globales sobre el turismo o la emergencia climática. Ahí está el reto del ecologismo. Es más fácil movilizarse por un topónimo concreto.

¿Es verdad que si el GOB no hubiera existido, habría que inventarlo?





—El GOB han conseguido mantenerse como la gran organización ecologista de Mallorca durante 45 años. Eso es muy difícil. Ha pasado de ser minoritario a interpelar a grandes capas de la población, consiguiendo que la gente empatizase con objetivos tangibles. Y ha entrado en la profesionalización de los movimientos sociales. Sin esa profesionalización, resulta complicado organizar movilizaciones y lograr objetivos, incluidos recursos judiciales que se saldaron con éxito. Sin duda, gran parte de la protección la debemos al GOB.

¿Terraferida le está comiendo terreno?





—El GOB ya no es la única organización ecologista, pero sigue siendo la más importante. Terraferida no ha llegado a la profesionalización del GOB, pero sus denuncias son escuchadas y tienen eco en los medios. Todavía no es un actor que marca la agenda política como el GOB.

¿Los argumentos de «creación de puestos de trabajo» o «activar la economía» han quedado atrás?





—La población empieza a concienciarse de que más turismo supone más consumo de agua y de energía, más residuos, más vehículos circulando... pero también falta una alternativa clara. El turismo es un transatlántico difícil de virar.